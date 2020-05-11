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Совсем недавно мы сообщали, что в последнюю версию GTA V энтузиасты добавили трассировку лучей и новую графику, которая в прямом смысле превратила знакомую всем игру в настоящий Next Gen. Спустя несколько недель появилась информация о том, что такая же работа ведётся и для предыдущей версии GTA IV.

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Для внедрения трассировки лучей использовался шейдер Pascal Gilcher RayTraced Global Illumination от ReShade. Именно он привнёс в игру реалистические отражения, тени и многое другое, что могут видеть только владельцы дорогих видеокарт NVIDIA RTX. Что важно, всё это доступно на любой актуальной видеокарте, а не на некоторых эксклюзивных моделях для зажиточных геймеров.

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