В GTA IV добавили трассировку лучей и текстуры высокого качестве после чего она стала выглядеть лучше, чем GTA V
Совсем недавно мы сообщали, что в последнюю версию GTA V энтузиасты добавили трассировку лучей и новую графику, которая в прямом смысле превратила знакомую всем игру в настоящий Next Gen. Спустя несколько недель появилась информация о том, что такая же работа ведётся и для предыдущей версии GTA IV.
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Для внедрения трассировки лучей использовался шейдер Pascal Gilcher RayTraced Global Illumination от ReShade. Именно он привнёс в игру реалистические отражения, тени и многое другое, что могут видеть только владельцы дорогих видеокарт NVIDIA RTX. Что важно, всё это доступно на любой актуальной видеокарте, а не на некоторых эксклюзивных моделях для зажиточных геймеров.
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Ещё одно нововведение касается текстур высокого качества 4К, после чего игра заиграла новыми красками. Разработчики модификации утверждают, что смогли добиться полноценных 60 кадров в секунду при разрешении 4К на большом количестве видеокарт. Кроме глубоких настроек графики и управления игрок получает в свои руки мощный инструмент редактирования игровых ресурсов от плотности пешеходного движения до регулировки автомобилей и неигровых персонажей. Больше информации о работе модификации можно получить по ссылке. К сожалению, пока данная работа предоставляется на платной основе.
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