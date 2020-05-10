Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Совсем недавно вышли новые ноутбуки на процессорах Intel Core 10-го поколения. Одной из особенностей этих моделей стали высокие тактовые частоты, которые у некоторых представителей семейства просто феноменальные. Например, флагман Core i9-10980HK имеет разброс частот от 2.4 до 5.3 ГГц. При этом на всех 8-ми ядрах он может работать на частоте 4.4 ГГц. Ясно, что для этого нужно отличное охлаждение, поскольку троттлинг может не позволить раскрыть потенциал новых чипов на некоторых ноутбуках.

реклама

В подтверждение этой информации можно привести тесты, в которых менее производительный Core i7-10875H обходит флагманский Core i9-10980H, либо идёт с ним вровень. Ниже можно увидеть, как установленный в ноутбук MSI GT75 флагман уступает младшей версии в производительности. Разница невелика, но на самом деле она должна работать в обратную сторону и достигать не менее 8%. Всё дело в том, что недостаточно эффективная система охлаждения не позволяет охладить пыл лучшего чипа линейки. В результате Core i9-10980H прогревается до 95 градусов во время игр и начинает сбрасывать тактовые частоты.

реклама

реклама

Предположительно, на таких моделях как Asus ROG G703 или MSI GT75 флагман будет работать эффективнее. Однако данные устройства пока не попали в руки экспертов, которые бы смогли реабилитировать Core i9-10980H. Ситуация парадоксальная, но, важно понимать, что здесь сказывается 14-нм техпроцесс, а также необходимость выпустить более производительные чипы, ведь топтание на месте – это не то, что ожидают в данный момент от Intel.