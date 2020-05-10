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Стоимость HUAWEI P30 Lite снизилась на 150 долларов – флагманская производительность по низкой цене

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В последние годы можно заметить уменьшение разрыва в производительности между флагманскими моделями и бодрыми середнячками. Кроме того, многие из среднебюджетных телефонов получают отличные характеристики: несколько камер, много памяти и качественные дисплеи. Всё вышеперечисленно есть в избытке у популярного смартфона HUAWEI P30 Lite.

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Ещё недавно данная модель стоила 340 долларов. Это слегка облегчённый вариант флагманского P30, который получил менее производительный процессор и другой блок камер. Между тем, он всё ещё способен удивлять своими фотографическими возможностями. Давайте взглянем на его характеристики:

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  • Процессор: Huawei Kirin 710. Это 8-ядерный энергоэффективный чип, который способен обеспечить своему владельцу отличную производительность в любых задачах.
  • Экран: качественный 6.15 дюймовый IPS с яркой высоконтрастной матрицей
  • Память: 4 Гб ОЗУ и 128 Гб ПЗУ. Это позволит не беспокоится о перегрузке оперативной памяти, а также о размещении огромного количества фото и видеозаписей.
  • Камеры: основная: 24 Мп + 8 Мп + 2 Мп. Фронтальная: 32 Мп. Тройной основной модуль сможет удовлетворить запросы даже наиболее продвинутых любителей фотографирования. Вместе с тем, селфи на 32 Мп модуль выходят действительно отличного качества. 
  • Аккумулятор: 3340 мАч с функцией быстрой зарядки третьего поколения Quick Charge 3.0. 

Смартфон поддерживает самые современные стандарты связи, а также имеет современный дизайн с каплевидным вырезом. В данный момент на площадке Aliexpress устройство стоит 187 долларов, что на 150 долларов дешевле первоначальной цены. Итоговая скидка доходит до 45%. Кроме того, можно применить промокод «BRAND08», который позволит сэкономить ещё 10 долларов. Ссылка на товар.

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Стоимость HUAWEI P30 Lite снизилась на 150 долларов – флагманская производительность по низкой цене
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