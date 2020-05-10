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На конец 2019 года пользователей операционной системы Windows 7 среди геймеров Steam насчитывалось немногим больше 21%. Весь 2019 года эта цифра медленно уменьшалась, теряя около 0.5% в месяц. Microsoft предпринимала массу усилий, которые приносили гораздо меньший эффект, чем ожидалось. 14 января Windows 7 потеряла поддержку, одновременно с этим лишившись бесплатных обновлений. Судя по статистике, это было последней каплей, которая заставила миллионы пользователей отказаться от старой доброй «Семёрки».

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Статистика ниже перед вами. Как видите, на начало февраля исход составил 7.52%, после чего в Steam осталось не более 13.56% владельцев ПК под управлением устаревшей системы. Давайте обратим внимание на показатели конца апреля-начала мая, что составило всего 4 месяца с начала года. Как видите, в данный момент число тех, кто использует для игр Windows 7, уменьшилось до 5.96%. Если взять данные за 4 месяца, выйдет потеря 15%. Несомненно, это огромная цифра.

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Данные на 1 февраля

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Данные на 1 мая

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Стоит отметить, что некоторые аналитики предполагали, что по итогам 2020 года Windows 10 удастся отвоевать не более 10%. Как видите, они ошибались. Геймеры не хотят проблем. Они совершили быстрый переход, чтобы не оказаться в положении, когда игры не будут идти, а хакеры проникнут в их системы, выкрав пароли от аккаунтов. Если изучить статистику предыдущих месяцев, то, скорее всего, уже к концу текущего года количество геймеров на Windows 7 просядет до 3-4%. Именно так уходят легенды: стремительно и неожиданно.