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Продажи видеокарт NVIDIA GeForce идут просто отлично, акции дорожают, а инвесторы благосклонны и готовы вкладывать в компанию миллиарды долларов. Очень скоро выйдет новое поколение видеокарт на архитектуре Ampere, которое в очередной раз подымет графику на небывалый уровень, позволив миллионам геймеров купить хорошую видеокарту по приемлемой цене.

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Все мы знаем пословицу, что под лежачий камень вода не течёт. Именно так можно охарактеризовать маркетинговую политику NVIDIA. С недавнего времени компания размещает на своём ютуб-канале короткие видео, в которых рассказывает о преимуществах своих видеокарт наглядно. Чуть ниже вы можете изучить фактор влияния высоких fps и скорость прорисовки картинки на ваш игровой скил в игре PUBG. Становится ясно, что геймер с высокопроизводительной картой и дорогим монитором с технологией NVIDIA G-Sync находится в выигрышном положении.

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Далее перед нами несколько роликов игры Call of Duty: Warzone, на которых можно оценить геймплей 144 Гц @144 fps. Нельзя сказать, что вы будете доминировать над противниками, как заявляет NVIDIA, но тот факт, что у вас появится преимущество, не вызывает сомнений.

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Последний ролик демонстрирует бонусы владения высокопроизводительными комплектующими от NVIDIA на примере этой же Call of Duty: Warzone. Что же, неудивительно, что после такой маркетинговой атаки у вас может возникнуть желание потратить несколько тысяч долларов на апгрейд компьютера. Держитесь, что бы не говорила NVIDIA, многое решает опыт и игровые навыки.

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