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Существует множество различных модификаций, которые меняют облик Геральта до неузнаваемости. Не меньше и тех, кто экспериментирует с Трис и Йеннифэр. Многие из них достойны внимания, а некоторые никто никогда не устанавливал, потому что работа сделано криво, а текстуры выполнены на топорном уровне. Сегодня у нас интересная работа, которая не является глубокой переделкой геймплея, но порадует тех, кто страдает в ожидании лучшей игры года – Cyberpunk 2077.

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Всё просто, перед вами модификация обычной одежды для Геральта. Она выполнена в стиле игры Cyberpunk 2077 и порадует истинных поклонников жанра. Одежда выглядит гармонично и сделана очень качественно. Особенно хорошо теперь выглядят мечи, а Геральт больше напоминает самурая, чем охотника на нечисть. Сам автор сообщил, что это его первая работа, однако он не намерен останавливаться на достигнутом.

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