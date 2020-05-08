Энтузиаст объединил Ведьмак 3 и Cyberpunk 2077 в одном моде для культовой игры The Witcher 3 от CD Projekt Red
Существует множество различных модификаций, которые меняют облик Геральта до неузнаваемости. Не меньше и тех, кто экспериментирует с Трис и Йеннифэр. Многие из них достойны внимания, а некоторые никто никогда не устанавливал, потому что работа сделано криво, а текстуры выполнены на топорном уровне. Сегодня у нас интересная работа, которая не является глубокой переделкой геймплея, но порадует тех, кто страдает в ожидании лучшей игры года – Cyberpunk 2077.
реклама
Всё просто, перед вами модификация обычной одежды для Геральта. Она выполнена в стиле игры Cyberpunk 2077 и порадует истинных поклонников жанра. Одежда выглядит гармонично и сделана очень качественно. Особенно хорошо теперь выглядят мечи, а Геральт больше напоминает самурая, чем охотника на нечисть. Сам автор сообщил, что это его первая работа, однако он не намерен останавливаться на достигнутом.
реклама
реклама
рекламаДругие модеры уже оценили работу по достоинству. Не менее важно, что данный мод легко устанавливается, поскольку достаточно всего лишь заменить один файл. С работой автора можно ознакомиться на изображениях выше. Мод был протестирован. Никаких проблем и ошибок с несовместимостью выявлено не было. Ссылка на скачивание.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила