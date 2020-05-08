Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

В последнее время дела у первой цифровой валюты шли из рук вон плохо. Начиная с середины марта и до середины апреля курс упрямо не хотел подниматься выше 6 500 долларов, постоянно откатываясь ниже этого показателя. Делу не помогали даже аналитические прогнозы от известных гуру, которые пророчили Биткоину цену в 150 000 долларов к концу текущего года. Всё стало совсем плохо после введения ограничительных мер в связи с коронавирусом. Деловая активность остановилась, а Биткоин замер в ожидании.

реклама

В конце апреля наметился некоторый рост, связанный с оптимизмом инвесторов, однако только сейчас криптовалюта снова начала подниматься. Ещё 3 недели назад Биткоин стоил около 6 500 долларов, а сейчас начал резко подниматься, достигнув 10 000. Впереди халвинг Биткоина – это когда вознаграждение внезапно снизится ровно в 2 раза. Аналитики настроены оптимистично, между тем, у экспертов появились новые сведения, которые объясняют резкий рост криптовалюты.

реклама

реклама

Как оказалось, основная часть держателей от 1 000 ВТС до 10 000 ВТС совсем недавно резко перестала избавляться от криптовалюты. Они затаились, ожидая, что вместе с халвингом придёт резкое повышение цены на Биткоин. Сообщается о минимальной активности подобных держателей начиная с 2017 года. Здесь стоит привести цифры: 1 000 Биткоинов равно 1 000 000 долларам по текущему курсу. Аналитики предполагают, что крупные рыбы приготовились к резкому обвалу криптовалюты после очередного всплеска. Как только криптовалюта поднимется на достаточный уровень, от неё начнут избавляться.