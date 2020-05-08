Цена на биткоин опять подходит к 10 000 долларов - впереди очередной халвинг
В последнее время дела у первой цифровой валюты шли из рук вон плохо. Начиная с середины марта и до середины апреля курс упрямо не хотел подниматься выше 6 500 долларов, постоянно откатываясь ниже этого показателя. Делу не помогали даже аналитические прогнозы от известных гуру, которые пророчили Биткоину цену в 150 000 долларов к концу текущего года. Всё стало совсем плохо после введения ограничительных мер в связи с коронавирусом. Деловая активность остановилась, а Биткоин замер в ожидании.
реклама
В конце апреля наметился некоторый рост, связанный с оптимизмом инвесторов, однако только сейчас криптовалюта снова начала подниматься. Ещё 3 недели назад Биткоин стоил около 6 500 долларов, а сейчас начал резко подниматься, достигнув 10 000. Впереди халвинг Биткоина – это когда вознаграждение внезапно снизится ровно в 2 раза. Аналитики настроены оптимистично, между тем, у экспертов появились новые сведения, которые объясняют резкий рост криптовалюты.
реклама
реклама
Как оказалось, основная часть держателей от 1 000 ВТС до 10 000 ВТС совсем недавно резко перестала избавляться от криптовалюты. Они затаились, ожидая, что вместе с халвингом придёт резкое повышение цены на Биткоин. Сообщается о минимальной активности подобных держателей начиная с 2017 года. Здесь стоит привести цифры: 1 000 Биткоинов равно 1 000 000 долларам по текущему курсу. Аналитики предполагают, что крупные рыбы приготовились к резкому обвалу криптовалюты после очередного всплеска. Как только криптовалюта поднимется на достаточный уровень, от неё начнут избавляться.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила