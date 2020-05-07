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Илон Маск заработал 700 миллионов долларов, у него родился сын, а также удачно завершились испытания космического корабля – лучшая неделя в жизни миллиардера

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У каждого и нас бывают тяжёлые дни, когда всё буквально валится из рук, а случается так, что всё, к чему мы прикасаемся, выходит в лучшем виде. Судя по последним новостям, текущая неделя стала самой удачной и счастливой для Илона Маска. Но, обо всём по-порядку. 

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Первым делом начнём с самого последнего события: 5 мая (6, если считать по Гринвичу) космический корабль Starship SN4 (часть корабля) с двигателем Раптор прошёл удачные испытания, что позволит Илону Маску начать подготовку к более серьёзным свершениям, одним из которых станет полёт к Луне. Сам Илон Маск был непривычно немногословен. Кажется, мы знаем, в чём проблема. 

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4 мая у Илона Маска и певицы Граймс (Клэр Буше), родился ребёнок. Мальчик получил странное имя X Æ A-12. В данный момент неясно, шутка это (странное имя) или нет. Любители различных ребусов уже пытались разгадать загадку Илона Маска, но пока никуда не продвинулись. По виду Илона Маска кажется, что он вообще перестал спать, поэтому не будем требовать от него лишней активности в Твиттере. 

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В конце концов 5 мая случилось ещё одно важное событие: средневзвешенная цена компании Tesla за 6 месяцев достигла стоимости 100 миллиардов долларов. Как мы уже писали, за это Илону Маску полагается награда в виде 1.69 миллиона акций по цене 350 долларов (во вторник стоили 768 долларов). Это один из призов за отличную работу, который может уже сегодня принести Илону Маску 700 миллионов долларов. 

Отличная неделя. Надеемся, она была хорошей не только у Илона Маска, но и у наших читателей. Хотя, кажется, Илона Маска будет теперь сложно переплюнуть. 

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