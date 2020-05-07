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Большинство геймеров при выборе видеокарты обращает внимание только на один показатель – на чистую производительность. Однако, некоторые модели потребляют значительно больше электричества, что медленно, но верно вгоняет владельца в дополнительные растраты, которые после нескольких лет использования могут превышать стоимость самой видеокарты. Общеизвестно, что решения AMD на архитектуре Vega крайне прожорливы. Это всегда компенсировалось низкой ценой по сравнению с моделями от NVIDIA. Эксперты Тomshardware решили провести собственное исследование. Они взяли десятки видеокарт разных поколений, измерив такой важный показатель, как производительность на Вт.

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Вначале ознакомьтесь со списком видеокарт. Он довольно большой и включает модели за последние 5 лет, что практически полностью перекрывает все массовые продукты у обеих компаний. В качестве процессора был выбран флагманский Intel Core i9-9900K с 32 Гб ОЗУ DDR4-3200 и быстрый SSD M.2.

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Первое, что бросается в глаза – это отставание графических чипов AMD от NVIDIA. Общую картину разбавляют новые видеокарты на архитектуре Navi, но здесь важно помнить, что они выполнены по нормам 7-нм техпроцесса. В то время как актуальные NVIDIA – это всё тот же 12-нм техпроцесс.

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График выше показывает практически максимальное потребление, на которое способна видеокарта. Здесь балом правят модели от AMD, которые, даже имея низку производительность, опережают по этому показателю мощные карты от NVIDIA. Обратите внимание на Radeon RX 570, он умудрился «съесть» 220 Вт. Выше представлена оценка эффективности видеокарт, основанная на показателях их производительности. Делая выводы важно помнить, что уже в текущем году NVIDIA представит новое поколение видеокарт Ampere на основе 7-нм техпроцесса TSMC. Это ещё больше увеличит разрыв между компаниями в плане энергоэффективности. Если, конечно, AMD не приготовила нам большой сюрприз вместе со своей новой архитектурой RDNA 2.