Cyberpunk 2077 – игра, которая способна навредить неподготовленной психике подрастающих геймеров – опубликован официальный рейтинг ESRB для CD Projekt RED
Совсем недавно мы писали о том, что у новой игры Cyberpunk 2077 могут возникнуть сложности с выходом во многих странах. Кроме того, получившая рейтинг «M» игра неминуемо столкнётся со сложностями в продажах, поскольку в европейских странах пристально следят за распространением подобной продукции в электронных магазинах. Сегодня в сеть попало описание игры от наиболее крупного и влиятельного рейтингового агентства ESRB.
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Entertainment Software Rating Board (ESRB) была создана ещё в 1994 году в США. Номинально она определяет рейтинги только для Америки и Канады. Однако на самом деле все остальные подобные структуры в первую очередь ориентируются на данные ESRB. Ранее одной из самых откровенных и агрессивных была признана GTA V. Судя по всему, новая Cyberpunk 2077 с лёгкостью займёт место лидера на долгие годы. Специально для владеющих английским языком мы оставим скриншот с описанием. Все остальные могут перейти на официальный сайт ESRB и прочитать там информацию при помощи переводчиков.
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От себя отметим, что нет никаких сомнений в том, что доступ к игре получат несовершеннолетние. Большинство агрессивных игр имеют высокий рейтинг, однако ни в одной из них ещё не было такого разнообразия запрещённых сцен. Как это скажется на неокрепшей психике подростков, большой вопрос.
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