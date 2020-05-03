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Задолго до выхода Cyberpunk 2077 многие критики назвали её лучшей игрой не только 2020 года, но и вообще лучшей в жанре киберпанк. Не будем с ними спорить, ведь всё то, что мы о ней знаем, внушает массу позитивных эмоций. Чего только стоит Киану Ривз в одной из главных ролей. Продолжать нет смысла, ведь вы всё это знаете и без нас. Поэтому давайте сосредоточимся на последних новостях о детище студии CD Projekt Red.

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Судя по всему, нас ждёт ураганный хит. Вот только подросткам до 18 лет в него поиграть не удастся. По крайней мере в странах, где тщательно следят за возрастным рейтингом игр. В Cyberpunk 2077 будет всё то, что отличает игру с рейтингом «R». По определённым соображениям на нашем сайте не принято обсуждать некоторые темы. В случае Cyberpunk 2077 под запрет попадает вообще всё!

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Перед вами список от рейтингового агентства Бразилии, в котором перечислены особенности Cyberpunk 2077. Среди наиболее спокойных тем: торговля наркотиками, неоправданная жестокость и пытки. Что же, видимо CD Projekt Red не шутили, когда рассказали, что игра не будет содержать компромиссов. Главное, чтобы правительства некоторых стран не захотели её запретить, подпортив продажи одной из лучших студий современности. К слову, скорее всего, Cyberpunk 2077 не появится в Австралии, поскольку Ведьмак там так и не был издан, а в нём ничего подобного не было.