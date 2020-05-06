Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Судя по сложившейся ситуации, никто из крупных аналитиков и экспертов не предполагал какое влияние коронавирус окажет на мировую экономику. Мало того, многие компании вообще не имеют плана «Б». Можно сказать, что производство компьютеров и комплектующих оказалось одной из наименее пострадавших отраслей. Что до ноутбуков, то продажи сейчас идут даже лучше, чем ранее. Производители воодушевлены подъёмом, наращивая закупку тех или иных комплектующих. Это не могло не сказаться на рынке памяти, который и без того подвержен различным форс-мажорным факторам. По данным аналитиков, в данный момент память достигла самых высоких цен за последние 10 месяцев.

реклама

Производство памяти сокращается. Виной всему коронавирус. Но производителям нужно больше памяти – собственно в этом и кроется главная причина подорожания. Согласно последней статистике, среднее количество оперативной памяти в новых ноутбуках приблизилось к 16 Гб. Кроме того, повышаются и размеры накопителей. Пользователи хотят взять SSD максимально возможного объёма, который кажется им экономически обоснованным. Чаще всего накопители стартуют с 512 Гб, что вносит дополнительную нагрузку на рынок памяти.

реклама

Рост цен наблюдается и на памяти для ПК. Так, обычная DDR4 8GB подросла на 11%. Ещё больше прирост цен у серверной памяти – 15-20%. Меньше всего выросли цена на память для ноутбуков. Однако, указывается, что это данные на конец марта, и цены в апреле также подросли (точных показателей предоставлено не было). Судя по всему, дисбаланс между спросом и предложением сохранится и в 3 квартале. Более длительные прогнозы сейчас никто давать не хочет, поскольку фактор кононавируса может оказаться самое непредвиденное воздействие на рынок.