Флагманский HUAWEI P30 получит Google сервисы и начнёт продаваться на территории Европы
В последнее время один из лучших камерофонов и флагманов 2019 года – HUAWEI P30 изрядно подешевел. Между тем, его популярность среди европейских пользователей остаётся на низком уровне. Всё дело в отсутствии Google Mobile Services (GMS), без которых для большинства людей телефон становится неполноценным. Несмотря на то, что существует лёгкий способ установки GMS, воспользоваться им могут и хотят далеко не все. Судя по последней информации, очень скоро купить себе желанный гаджет смогут все, кто к нему присматривался.
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Как стало известно, в Германии новенький HUAWEI P30 будет выпущен в версии New Edition, которая поставляется вместе с GMS. Данная версия будет предлагаться в магазинах Vodafone и Otelo с 15 мая по 4 июня. Точных данных о том, будут ли сервисы от Google установлены официально, или это ручная предустановка, которая сделана в обход блокировки, нет.
рекламаОфициально HUAWEI не даёт никаких комментариев. Кроме флагманского HUAWEI P30 Pro вместе с GMS будут предлагаться следующие смартфоны: HUAWEI P30 и HUAWEI P30 lite. Все версии поставляются в так называемом пакете: «Bundle-Promotion» и считаются рекламными устройствами. С полным списком условий можно ознакомиться по следующей ссылке.
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