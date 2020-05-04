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В последнее время один из лучших камерофонов и флагманов 2019 года – HUAWEI P30 изрядно подешевел. Между тем, его популярность среди европейских пользователей остаётся на низком уровне. Всё дело в отсутствии Google Mobile Services (GMS), без которых для большинства людей телефон становится неполноценным. Несмотря на то, что существует лёгкий способ установки GMS, воспользоваться им могут и хотят далеко не все. Судя по последней информации, очень скоро купить себе желанный гаджет смогут все, кто к нему присматривался.

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Как стало известно, в Германии новенький HUAWEI P30 будет выпущен в версии New Edition, которая поставляется вместе с GMS. Данная версия будет предлагаться в магазинах Vodafone и Otelo с 15 мая по 4 июня. Точных данных о том, будут ли сервисы от Google установлены официально, или это ручная предустановка, которая сделана в обход блокировки, нет.

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