Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Флагманский HUAWEI P30 получит Google сервисы и начнёт продаваться на территории Европы

для раздела Блоги
2
ASUS 2070 - самая дешевая среди 2070 из-за скидки
-4000р на RTX 2060 Super в Ситилинке
Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел
i9 9900 дешевеет, имеет смысл брать
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

В последнее время один из лучших камерофонов и флагманов 2019 года – HUAWEI P30 изрядно подешевел. Между тем, его популярность среди европейских пользователей остаётся на низком уровне. Всё дело в отсутствии Google Mobile Services (GMS), без которых для большинства людей телефон становится неполноценным. Несмотря на то, что существует лёгкий способ установки GMS, воспользоваться им могут и хотят далеко не все. Судя по последней информации, очень скоро купить себе желанный гаджет смогут все, кто к нему присматривался.

реклама

Как стало известно, в Германии новенький HUAWEI P30 будет выпущен в версии New Edition, которая поставляется вместе с GMS. Данная версия будет предлагаться в магазинах Vodafone и Otelo с 15 мая по 4 июня. Точных данных о том, будут ли сервисы от Google установлены официально, или это ручная предустановка, которая сделана в обход блокировки, нет. 

реклама

Официально HUAWEI не даёт никаких комментариев. Кроме флагманского HUAWEI P30 Pro вместе с GMS будут предлагаться следующие смартфоны: HUAWEI P30 и HUAWEI P30 lite. Все версии поставляются в так называемом пакете: «Bundle-Promotion» и считаются рекламными устройствами. С полным списком условий можно ознакомиться по следующей ссылке

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Деньги вперед: главные игры мая 2020 года
1
Битва игровых компьютеров: Core i3-9100F & Radeon RX 580 VS Ryzen 5 1600 & GeForce GTX 1650 Super
24
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 40 тысяч рублей: май 2020
33
Обзор комплекта вентиляторов AeroCool Astro 24
19
Первый взгляд на материнскую плату ASUS ROG Maximus XII Formula: повелительница потока
23
Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
57
Первый взгляд на топовую материнскую плату MSI MEG Z490 Godlike
145
Сводное тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре The Witcher 3: Wild Hunt
40
Обзор комплекта корпусных вентиляторов AeroCool Duo 12 Pro
11
Битва игровых компьютеров: Core i5-9400F & GeForce GTX 1660 VS Ryzen 7 2700 & Radeon RX 590
15

Интересные материалы

Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
1 мая 2020 57
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 25 тысяч рублей: апрель 2020
22 апреля 2020 26
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 40 тысяч рублей: май 2020
3 мая 2020 33
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 Super VS Radeon RX 5700 XT в связке с процессором Ryzen 5 3600
28 апреля 2020 72
Битва игровых компьютеров: Core i5-9400F & GeForce RTX 2070 VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5700
23 апреля 2020 42
Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 5 3500Х
26 апреля 2020 177

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

HUAWEI P30 подешевел на 325 долларов – самая низкая цена за лучший флагман 2019 года
25
У Cyberpunk 2077 могут возникнуть сложности с выходом игры во многих странах – подробности об особенностях игры от создателей Ведьмака
26
AMD Ryzen против Intel Core: запоминаем апрельский вариант официального сравнения
127
Раздаваемая ранее Total War: Shogun 2 в Steam оказалась неполноценной игрой для тех геймеров, которые забрали ее бесплатно в первые дни
15
PlayStation 5 получит эксклюзивные архитектурные улучшения RDNA 3, которые позволят раскрыть потенциал консоли в будущем
21
5 смартфонов Huawei получили глобальную прошивку EMUI 10.1
2
Первый тест новейшего процессора Intel Core i5-10400
56
AMD дарит всем покупателям процессоров Ryzen и видеокарт Radeon бонусы в игре World of Warships
10
Виновные в утечке данных по The Last of Us Part II уже найдены, они никак не связаны с Sony и Naughty Dog (дополнено)
18
NVIDIA планирует выпустить видеокарты на базе двух новых архитектур Ampere и Hopper – 5-нм техпроцесс и массовое производство уже в 3 квартале 2020 года
12
NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti ничего не грозит – главный архитектор Intel рассказал о приоритетах компании на ближайшее время
6
Ubisoft поддерживает геймеров на самоизоляции и бесплатно раздает сразу три игры в Uplay
5
Новые подробности о процессорах Intel Сore 12-го поколения Alder Lake – новая архитектура, 10-нм техпроцесс и новый сокет
41
GeForce GTX 1060 c 6GB памяти в 2020 году - тестирование старшей версии видеокарты в 25 актуальных играх от Gecid.com
11
Разница между старыми приставками и новой Xbox Series X сравнима с переходом от использования формата 2D к 3D — Фил Спенсер
14
Большое тестирование – 50 актуальных видеокарт против современных игр – выясняем, сколько стоит билет в мир интерактивных развлечений по мнению экспертов Guru3d
8
Xiaomi выпустила глобальную версию MIUI 12 для 27 смартфонов – скачать прошивку
5
Обновление Windows 10 в очередной раз "сломало" профили пользователей
53
Оптимальная видеокарта для трассировки лучей – NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER в тесте актуальными играми от экспертов Gecid
16
Rockstar Games бесплатно раздаёт в мае по 500 000 долларов (игровых) всем в GTA Online и делает большие скидки на предметы и оборудование
3

Популярные статьи

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 40 тысяч рублей: май 2020
33
Раньше было лучше: ностальгия по дизайну материнских плат, снятых с производства
104
Мой список из 20 игр последних двух лет, в которые стоит поиграть в самоизоляции
52
Как я пытался поставить Windows 7 на нетбук - нестандартное решение ошибки "Не найден необходимый драйвер носителя"
30
Снижение цен на CPU началось - сравниваем цены в РФ, Европе и США
70
Максимальный разгон самой дешёвой DDR4 памяти
41
Битва игровых компьютеров: Core i3-9100F & Radeon RX 580 VS Ryzen 5 1600 & GeForce GTX 1650 Super
24
Деньги вперед: главные игры мая 2020 года
+

Сейчас обсуждают

N1ghtwish
13:27
1.41v в стоке, но это из-за старой AGESA 1.0.0.3, где проц выше 4.075ГГц не поднимает частоту. Почему у меня старый БИОС с 1.0.0.3 я в 100й раз объяснять не буду, зае..ло.
AMD Ryzen против Intel Core: запоминаем апрельский вариант официального сравнения
wwr222
13:27
АМуДэшным фанатам-тоже.
Первый тест новейшего процессора Intel Core i5-10400
wwr222
13:26
Никуда ваши скачки температур не ушли и не уйдут.Не надо врать.Причина конструкционная,биосом это не исправить. Что до цены на новые Интел,то она в России будет высокой и сделает их не конкурентными с...
Первый тест новейшего процессора Intel Core i5-10400
wwr222
13:21
Потому,что очередной говно тест.Надо же все вывернуть наизнанку.Найти 8700 ведь нельзя,чтоб лоб в лоб их сравнить.И кажется,что под крышкой там опять паста.Такой дефорсированный 8700
Первый тест новейшего процессора Intel Core i5-10400
Алексей
13:20
а ты думаешь, что тебе гарантирована работа до пенсии на одном месте? наивный буратино... ключевых специалистов увольняют в последнюю очередь.. это планктон сливают как только наступает любая не понят...
Снижение цен на CPU началось - сравниваем цены в РФ, Европе и США
Игнат Родионов
13:18
Ну 0,6 мм и не люфтит уже отличный показатель, за эту стоимость видел модели так там вообще фольга. А тут помимо не плохого дизайна ещё и с охлаждением всё в порядке, два таких массивных вентилятора с...
Обзор и тест корпуса AeroCool AirHawk
Slav Gaidamak
13:18
да я тоже так)))) можно корпус дешевле зачем какой то дурак 8т руб))))
7 cпособов сэкономить при покупке игрового компьютера в 2020 году
Winssy
13:16
А где тут игровые компьютеры?
Битва игровых компьютеров: Core i3-9100F & Radeon RX 580 VS Ryzen 5 1600 & GeForce GTX 1650 Super
Алексей Бреславский
13:15
Так всегда, сначала6в Китае всё обновится, а спустя месяц6если не дольше только до нас дойдёт. У меня mate 20 и так всегда.
5 смартфонов Huawei получили глобальную прошивку EMUI 10.1
Tyconcat
13:11
а вы в какой версии экселя тестировали?
Битва игровых компьютеров: Core i3-9100F & Radeon RX 580 VS Ryzen 5 1600 & GeForce GTX 1650 Super
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем