PlayStation 5 получит эксклюзивные архитектурные улучшения RDNA 3, которые позволят раскрыть потенциал консоли в будущем
Представители Sony неоднократно говорили, что новая игровая приставка PlayStation 5 получит все преимущества новой архитектуры AMD RDNA 2. В числе первых всегда упоминается трассировка лучей. Похоже, об этом уже знает каждый, кто интересуется данной темой. Как стало известно сегодня, японская корпорация готовит несколько сюрпризов.
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Первое: PlayStation 5 действительно имеет полную поддержку перспективной архитектуры RDNA 2. К примеру, она получит VRS – затенение с переменной скоростью. Эта функция направлена на значительное улучшение производительности путём снижения качества некоторых пикселей, которые не влияют на общую визуальную картину. Кстати, эта же технология будет реализована и на Xbox Series X.
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Но это далеко не всё. В рукаве у Sony есть настоящий козырь: в PlayStation 5 реализовано несколько технических возможностей ещё не анонсированной архитектуры RDNA 3. О чём именно речь, не уточняется. Между тем, стоит отметить, что для Sony это не первый опыт эксклюзивных технологий от AMD. Например, PlayStation 4 имеет несколько архитектурных особенностей Vega, которая на момент выхода приставки только планировалась к выходу. По мнению экспертов, этот потенциал позволит раскрыть возможности новой консоли через год, когда число пользователей будет велико для больших проектов от крупных игровых студий.
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