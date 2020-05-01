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Вам не кажется, что многие города и деревни в Скайриме выглядят одинаково? Так и есть, игра создана настолько давно, что о таких мелочах никто и не задумывался. Что не сделали создатели великой игры, доделают модеры. Сегодня у нас рассказ о целой серии модификаций одного автора, которые делает города Скайрима уникальными.

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На данный момент создано 9 модификаций городов, каждая из которых выполнена в определённом стиле. Автор рассказывает, что, прежде чем приступить к работе, внимательно изучает летописи города, которые можно найти в самой игре. Часто там рассказывается о нравах жителей, об истории и обычаях. Всё это ложится в основу дизайна города. С каждым разом работа становится все детальнее, а города получают новый визуальный стиль.

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Для удобства все модификации собраны в один файл. Последним был добавлен Великий город Иварстед. Как рассказал автор, в последнем творении он учитывал экономику и расположение города. Переработке подверглись десятки строений. Кроме того, были добавлены и новые сооружения, а также магазины и новая церковь, где можно найти множество паломников.



На самом деле изменений слишком много, чтобы их можно было уместить в данный материал. Суть в том, что подобные модификации незаслуженно не замечают, отдавая предпочтение графическим модам. На самом же деле, ощущения от обновлённых городов крайне позитивные. Кажется, что перед вами новое, незнакомое место, при этом сам дизайн выполнен аккуратно, без багов и текстурных швов.

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