HUAWEI P30 Lite подешевел на 45% – Google-сервисы, тройная камера и быстрая зарядка по очень привлекательной цене
В настоящей момент на Aliexpress проходит марафон скидок на популярные смартфоны. В числе участников компания HUAWEI, которая сделала несколько отличных предложений фанатам своей продукции. Большая часть устройств представляют собой телефоны с устаревшим дизайном, в которых наблюдается большая неэстетичная чёлка. Однако, есть и такие, которые будут смотреться современно даже весной 2020 года.
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Среди наиболее интересных моделей – HUAWEI P30 Lite, потерявшая в цене 45%. Текущая цена составляет всего 187 долларов, что является одной из самых низких цен даже во время больших распродаж. Важно учитывать, что перед нами официальный магазин HUAWEI, а значит волноваться за качество и своевременную доставку товара не стоит. Давайте внимательно изучим характеристики одной из наиболее интересных моделей весны 2020 года.
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- Экран: 6.15 дюймов с разрешением 1080р, изготовлен по технологии IPS.
- Камеры: тройная основная (24 Mп+8 Mп+2 Mп), а также фронтальная на 32 Мп, которая выводит качество селфи на недосягаемый для большинства устройств уровень.
- Аккумулятор: 3340 мАч с поддержкой быстрой зарядки Quick Charge 3.0.
- Память: 4Гб ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ.
- Кроме того: мощный 8-ядерный процессор, сканер отпечатков пальца, все современные беспроводные технологии и многое другое. Текущая цена HUAWEI P30 Lite составила 187 долларов. Скидка окончится через 2 дня с момента публикации.
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