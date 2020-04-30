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В настоящей момент на Aliexpress проходит марафон скидок на популярные смартфоны. В числе участников компания HUAWEI, которая сделала несколько отличных предложений фанатам своей продукции. Большая часть устройств представляют собой телефоны с устаревшим дизайном, в которых наблюдается большая неэстетичная чёлка. Однако, есть и такие, которые будут смотреться современно даже весной 2020 года.

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Среди наиболее интересных моделей – HUAWEI P30 Lite, потерявшая в цене 45%. Текущая цена составляет всего 187 долларов, что является одной из самых низких цен даже во время больших распродаж. Важно учитывать, что перед нами официальный магазин HUAWEI, а значит волноваться за качество и своевременную доставку товара не стоит. Давайте внимательно изучим характеристики одной из наиболее интересных моделей весны 2020 года.

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