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Буквально вера появилась информация о готовящейся к выходу видеокарте Big Navi Radeon RX 5950 XT, которая должна стать флагманом новой линейки. Это будет действительно огромный чип, размер матрицы которого превысят 500 мм2. Также известно, что он будет как минимум в 2 раза быстрее наиболее производительной видеокарты RX 5700 XT. В дополнении речь шла о трассировке лучей, которая будет реализована силами новой архитектуры RDNA 2. Всё это прекрасно, вот только получить доступ к подобным технологиям смогут далеко не все покупатели видеокарт AMD.

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Как стало известно, AMD планирует пойти по пути NVIDIA в реализации трассировки лучей. Так, доступ к волшебным отражениям, реалистичным теням и другим эффектам получат только владельцы наиболее дорогих видеокарт. В настоящее время нет никаких данных о будущей серии, так же как и о ценовой политике. Ясно одно, получить доступ к технологии трассировки лучей бюджетным геймерам не удастся.

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Эксперты полагают, что нас ждёт очередной перевыпуск видеокарт для конкуренции на начальном уровне с NVIDIA GeForce GTX 16 Turing. Главным козырем подобных видеокарт станет отличная энергоэффективность, которая сможет обеспечить высокую производительность на Ватт. Это может означать что угодно, вплоть до того, что новые карты от AMD и вовсе будут уступать нынешним GTX 16 Turing в скорости, выигрывая по цене и потреблению энергии. Что до более производительных решений (таких, как GeForce RTX), то для конкуренции с ним готовится более мощная линейка, которая сможет похвастать трассировкой лучей.