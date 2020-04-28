Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

В последнее время у нас всё меньше утечек о новых флагманских видеокартах. Есть мнение, что 14 мая состоится анонс нового поколения видеокарт NVIDIA Ampere. Что до AMD, то в последнее время красные затаились. Как оказалось, скрывать новые разработки невозможно. О чём свидетельствует новая утечка, в которой представлена мощная карта Big Navi.

реклама

Согласно информации, новый флагман (источник предлагает называть его Radeon RX 5950 XT) получит огромную площадь кристалла. Так, Radeon RX 5700 XT имеет площадь кристалла равную 251 мм². Новая Radeon RX 5950XT сможет похвастать матрицей на 505 мм². Путём простых математических расчётов можно прийти к выводу, что нас ждёт удвоение количества ядер. Эксперты предполагают, что это выльется в как минимум двойное увеличение производительности по сравнению с RX 5700 XT.

реклама

реклама

Здесь самое время вспомнить об архитектуре RDNA 2, которая также внесёт свою лепту, увеличив общую производительность. Точных сведений пока нет, но известная ранее информация говорит об очень мощной карте, которую готовит AMD. Не стоит забывать о трассировке лучей, которую должны обслуживать отдельные ядра. Однако, эксперты полагают, что красные могут не выделить для этой цели блок тензорных ядер, остановившись на новом подходе – GPGPU.