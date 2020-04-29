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Осенью 2019 года появился новый российский процессор Baikal-M. По заявлению производителя, он ничем не уступает американским аналогам и может соперничать с ними в актуальных рабочих приложениях. Здесь стоит оговориться, перед нами архитектура ARMv8-A, в то время как сравнения идёт с традиционными Х86-чипами. Сегодня мы изучим реальную производительность отечественного процессора в сравнении с Intel Core i3-7300T и Intel Atom E3940 под руководством экспертов Сnews.

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Прежде всего внимательно изучите сравнительную таблицу, она позволит вам составить впечатление обо всех участвующих в тесте процессорах. Что до тестового стенда, то его сложно назвать отечественным: ОЗУ Crucial 8GB DDR4 2400 МГц, жёсткий диск WD GREEN PC SSD 240 Гб. И это далеко не полный список, ведь даже графика в процессоре представлена 8-ядерным GPU Arm Mali-T628. В качестве ОС использовалась Linux Kernel 4.9.208b, Debian 9.3.

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Сравнительная таблица перед вами. Для визуализации результатов есть несколько изображений. Как видите, Baikal-M с большим отрывом превосходит бюджетный Intel Atom E3940, рекомендованная стоимость которого начиналась с 42 долларов. А вот Intel Core i3-7300T обойти не удалось. В этом случае необходимо учитывать факторы цены. Российский процессор поступит в продажу во 2 квартале текущего года по цене 250 долларов (Intel Core i5-10600K оценён в 262 доллара), а вот на материнскую плату придётся изрядно потратиться. Единственная плата под него – MB-M1.0 обойдётся вам в 500 долларов. При этом вам придётся докупить множество иностранных комплектующих. Есть ли смысл в такой покупке или нет, покажет рынок. Если, конечно, указанием сверху не будет принято решение о закупке подобных процессоров для военно-промышленного или нефтегазового комплексов.