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Глава Huawei: Новая операционная система Huawei HarmonyOS обойдёт Android и iOS уже через 300 лет

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Чем больше проходит времени с анонса собственной операционной системы Huawei – HarmonyOS, тем становится всё более очевидно, что это была попытка неудавшегося шантажа. Говоря об огромных вложениях и разработках, Huawei таким образом планировала заставить американскую компанию одуматься и вернуться к сотрудничеству. Так это или нет будет ясно очень скоро, по словам руководителя Huawei, не позднее, чем лет через 300.

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В одном из последних интервью Рен Чжэнфэй констатировал, что операционная система HarmonyOS пришла слишком поздно. Сотни миллионов пользователей привыкли к традиционным Android и iOS и обойти их будет не так просто. Несмотря на это он не теряет надежды, твёрдо заявляя, что рано иди поздно Huawei победит конкурентов. По словам главы китайской компании, случится это должно не позднее, чем через 300 лет. 

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На данный момент HarmonyOS не готова. Работа над её улучшением постоянно ведётся, но сам Рен Чжэнфэй не считает, что прямо сейчас она способна бросить вызов популярным ОС. Ещё одной проблемой является закупка американских комплектующих для своих гаджетов. Так, в 2019 году общая стоимость компонентов составила внушительные 18.7 миллиарда долларов. И отказываться от этой практики пока никто не планирует. Что до господства HarmonyOS, то ждать осталось не так уж и долго. Время в самоизоляции летит быстро. 

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daniel17
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Kasyan
18:46
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Анатолий Боровской
18:46
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owzod
18:45
я о картинке, вы мне о пикселях.)))
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Kasyan
18:45
Это был сарказм, понятно что его тесты - это голимый эксель!
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Kopcheniy
18:44
Мы говорим про настоящие тесты, а не дурь, которую Феня нам впаривает. Сегодня на Techpowerup вышел обзор очередного нерефа 2070S (неразогнанная версия от EVGA), там усредненно она быстрее 5700ХТ на ...
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Kasyan
18:44
Ага, она выйдет только к 2023 году, осталось только подождать...
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daniel17
18:43
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AMD продолжает доминировать на процессорном рынке Германии
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