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Чем больше проходит времени с анонса собственной операционной системы Huawei – HarmonyOS, тем становится всё более очевидно, что это была попытка неудавшегося шантажа. Говоря об огромных вложениях и разработках, Huawei таким образом планировала заставить американскую компанию одуматься и вернуться к сотрудничеству. Так это или нет будет ясно очень скоро, по словам руководителя Huawei, не позднее, чем лет через 300.

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В одном из последних интервью Рен Чжэнфэй констатировал, что операционная система HarmonyOS пришла слишком поздно. Сотни миллионов пользователей привыкли к традиционным Android и iOS и обойти их будет не так просто. Несмотря на это он не теряет надежды, твёрдо заявляя, что рано иди поздно Huawei победит конкурентов. По словам главы китайской компании, случится это должно не позднее, чем через 300 лет.

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На данный момент HarmonyOS не готова. Работа над её улучшением постоянно ведётся, но сам Рен Чжэнфэй не считает, что прямо сейчас она способна бросить вызов популярным ОС. Ещё одной проблемой является закупка американских комплектующих для своих гаджетов. Так, в 2019 году общая стоимость компонентов составила внушительные 18.7 миллиарда долларов. И отказываться от этой практики пока никто не планирует. Что до господства HarmonyOS, то ждать осталось не так уж и долго. Время в самоизоляции летит быстро.