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Ни для кого не будет секретом, что китайская компания Xiaomi делает смартфоны с лучшим соотношением цены и производительности. В данном случае имеется в виду не только процессор и встроенная графическая карта, а и количество оперативной памяти, встроенной памяти, качество камер, ёмкость аккумулятора, наличие в нём быстрой зарядки и многие другие показатели. Если остановиться на телефоне Xiaomi Redmi Note 8 Pro, то все эти качества присутствуют в нём в избытке.

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Xiaomi Redmi Note 8 Pro не зря называют лучшим бюджетным камерофоном 2019 года. Он одним из первых на рынке получил камеру на 64 Мп, которая стала рекордом для данной ценовой категории. В отличие от обычной версии без приставки «Pro», герой нашего материала вооружён мощным чипом Helio G90T с графикой Mali-G76MC4, которые обеспечивают ему высокую производительность даже в самых сложных играх с современной графикой. Дополнительно отметим модуль NFC и батарею на 4500 мАч с быстрой зарядкой на 18 Вт.

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Сегодня цена на данный девайс на площадке AliExpress опустилась до 182 долларов. Пожалуй, это самая низкая стоимость с начала продаж. Если подсчитать, то скидка составит чуть больше 45 долларов. В данном случае речь идёт о модели с 6 Гб ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ. Не забывайте, что основной модуль оснащён четырьмя камерами + 20 Мп фронтальной камерой для селфи. Огромный дисплей с минимальными рамками получил размер 6.53 дюйма и выполнен по технологии IPS.