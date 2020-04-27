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Настольные процессоры AMD Ryzen 5000-й серии ещё слишком далеко, чтобы мы могли всерьёз говорить об их характеристиках. Единственные достоверные сведения – этот то, что они будут выпущены по нормам улучшенного 5-нм техпроцесса. Всё, что касается сроков и других подробностей – чаще всего спекуляция, не имеющая с реальностью ничего общего. Между тем, вчера авторитетный ресурс Gamersnexus сообщил, что обладает инсайдерской информацией, полученной от надёжного источника, которому стоит доверять.

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Давайте подробно остановимся на полученных деталях. Прежде всего нас интересуют сроки. Скорее всего данная информация вызовет у вас разочарование, поскольку ждать выхода настольных чипов Ryzen 5000-й раньше 2022 года не стоит. Мало того, утверждается, что первыми прибудут высокопроизводительные процессоры, а значит время бюджетников (например, Ryzen 5600 и Ryzen 5500) может наступить либо в конце 2022 года, либо в 2023 году.

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Что же, на этом плохие новости заканчиваются, ведь дальше самое интересное. Кроме поддержки перспективной памяти DDR5, мы получим ещё один интерфейс – USB 4.0. Процессоры будут выполнены на основе архитектуры Zen 4 и получат массовую поддержку PCIe 4. Дополнительно сообщается, что в это же время стоит ждать настольных и мобильны APU от AMD на новой платформе.



Судя по той информации, что есть на данный момент, настольные процессоры Ryzen 4000-й серии выйдут в конце текущего года, а значит ждать придётся очень долго. Есть информация о возможном переводе некоторых чипов на зрелую 7-нм архитектуру Zen 3+, но об этом давайте поговорим, когда информация будет более конкретной.