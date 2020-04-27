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Большинство наших постоянных читателей имеет своё мнение по каждому вопросу, связанному с компьютерным железом. Зачастую им не удаётся договориться о самых простых и очевидных вещах. Как бы там ни было, есть темы, которые всех нас объединяют – это любовь к игре Ведьмак 3 и в целом к циклу игр под одноимённым названием. Многие из нас уже по нескольку раз прошли эту игру и знают, что лежит под каждым камнем. В таких случаях есть два варианта: перестать играть в Ведьмака (что звучит откровенно глупо), или начать устанавливать модификации, которые значительно расширяют игровой опыт.

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Сегодня речь пойдёт о новом моде, который призван значительно улучшить графику в игре. В первую очередь здесь были переработаны 4К текстуры. Графики претерпела существенных изменений. Сам автор отмечает, что взялся за работу по одной причине: дело в том, что почти все графические модификации просто добавляют текстур. Это ведёт к потере производительности и требует очень мощную видеокарту. В случае с новым модом – Enhanced Graphics Settings, автор приложил массу усилий, чтобы производительность пострадала в меньшей степени, чем это сделано в большинстве модификаций.

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Модификация

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Модификация

Новая модификация действительно выглядит очень круто. Никакого обмана. Нет лишних шейдеров, под которыми принято прятать нелепую графику, нет дополнительных отражений и теней, которые только запутывают, создавая визуальную кашу. Всё на своих местах. Модификация была опробована. Работает отлично. Никаких ухудшений производительности не замечено. Ссылка на скачивание здесь.