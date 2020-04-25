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В последние годы покупка флагманского смартфона для большей части людей стала невозможной. И дело даже не в постоянных экономических кризисах, и не в эпидемии коронавируса. Проблема в постоянном повышении верхнего ценового диапазона в современных смартфонах. Производители постоянно проверяют нас на прочность, пытаясь узнать, сколько мы готовы заплатить за лучший телефон года. Между тем, стоит только немного подождать, и флагманы опускаются до очень приятных цен.

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Сегодня перед нами легендарный HUAWEI P30, который получил лучшую камеру 2019 года и одну из наиболее мощных начинок. Как видите, глобальная версия этого телефона подешевела до 426 долларов, сбросив больше половины цены. Давайте вспомним его главные особенности:

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Дисплей: 6.1 дюймовая матрица OLED, что обеспечивает лучшую яркость и цветопередачу по сравнению с аналогами на IPS

6.1 дюймовая матрица OLED, что обеспечивает лучшую яркость и цветопередачу по сравнению с аналогами на IPS Камеры: 3 модуля во главе с продвинутой 40-Мегапиксельной камерой, которая до сих пор остаётся в числе лучших на рынке. Остальные модули: 16Mп и 8Mп. Фронтальный: 32Мп

3 модуля во главе с продвинутой 40-Мегапиксельной камерой, которая до сих пор остаётся в числе лучших на рынке. Остальные модули: 16Mп и 8Mп. Фронтальный: 32Мп Процессор: флагманский HiSilicon Kirin 980

флагманский HiSilicon Kirin 980 Встроенная память: 6/128 Гб

6/128 Гб Аккумулятор: 3650 мАч с поддержкой скоростной технологии Quick Charge 3.0

3650 мАч с поддержкой скоростной технологии Quick Charge 3.0 Среди других особенностей: NFC, 2 сим-карты, 4G (LTE), поддержка 3.5 мм гнезда для наушников, USB Type-C и многие другие современные технологии.

P.S. Большая распродажа начнётся в понедельник 27 апреля.