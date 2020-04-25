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Хакеры с каждым днём улучшают свои методы взлома, совершенствуя их с целью быстрого и беспрепятственного получения доступа к данным на компьютерах ничего не подозревающих жертв. Для этого используют хитроумные схемы и программы, позволяющие удалённо манипулировать заражённым компьютером. У этого метода есть значительный минус: антивирусное ПО может вмешаться в процесс. Кроме того, факт взлома могут заметить, сведя на нет все усилия злоумышленников. Куда интереснее новая технология, которая настолько продвинутая, что не может быть обнаружена ни одним ПО.

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Для взлома используется видеокарта AMD Radeon Pro WX 3100. Она была модифицирована таким образом, что стала способна получить доступ к личной информации на удалённом компьютере, который полностью отрезан от интернета. К сожалению, вам потребуется подойти к жертве на расстояние 15 метров, но созданное устройство отлично работает через стену. Для взлома используются наблюдения за радиочастотами, которые генерирует графический процессор жертвы. Для перехвата данных потребовался стандартный приёмник за 100 долларов. Вся система была построена на ПО с открытым исходным кодом, которое доступно в интернете.

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У новой технологии есть ряд недостатков. Так, поток данных пока слишком мал, а значит для скачивания гигабайт информации потребуется много времени. Разработчик заверил, что может модифицировать прибор, расширив канал, но не будет этого делать. Как уже было сказано выше, главная опасность подобных взломов заключается в том, что их невозможно отследить. Кроме того, если такое устройство разработал энтузиаст, значит об этом прочтут хакеры, которые вполне способны превратить технологию в грозное оружие.