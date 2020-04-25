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Если вы следите за компьютерными новостями уже несколько лет, то должны помнить видеокарту NVIDIA GeForce GT 1030. Это было время, когда AMD только пыталась найти решение многолетних проблем и никак не могла составить конкуренцию зелёной команде. А иначе как мог у подобной карты появится ценник в 79 долларов! Что самое любопытное, карта неплохо продавалась. Далеко не все знали, что GeForce GT 1030 создана выполнять роль «затычки» в бюджетном компьютере, в котором по каким-то причинам отсутствует встроенная видеокарта.

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Недавно в руки ребятам с сайта Gecid попала самая мощная видеокарта серии GT 1030 с двумя Гб GDDR5. Главная задача была выяснить, сможет ли эта карта запустить хотя бы одну актуальную игру на минимальных настройках графики. Сами понимаете, что для такой бюджетной видеокарты не нужен флагманский процессор, поэтому ребята решили ограничиться Ryzen 5 3600, добавив 8 Гб ОЗУ DDR4-3600. Если вам покажется этот комплект несуразным – так и есть. Но ничего более бюджетного у тестировщиков не нашлось.

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Если вы обладатель данной видеокарты, но играете только в старые игры, то спокойно оставайтесь на ней и дальше. Это самое лучшее решение для любителей нестареющей классики.

Если вы обладатель видеокарты GeForce GT 1030, но играете только в нетребовательные онлайн-игры, то вам стоит задуматься о покупке новой карты годика через два, поскольку скоро fps начнёт плавно опускаться до 30-ти кадров в секунду, а это просто неиграбельно.

Если вы думали взять такую карту в качестве «затычки», лучше не стоит. Вам может захотеться поиграть в современную игру, а именно эта дисциплина у GeForce GT 1030 получается с большим трудом.

Во всех остальных случаях ребята с сайта Gecid рекомендуют несчастным владельцам такой видеокарты вообще не включать компьютер, ведь ничего кроме слёз и разочарования вам не светит.

P.S. Если вы не играете ни во что, кроме Пасьянса и Солитёра, то эта видеокарта станет вашим другом на долгие годы.