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Многие наши читатели слышали о проблеме, с которой столкнулись первые покупатели процессоров Ryzen 3000-й серии, когда большая часть чипов была не способна достичь заявленных штатных тактовых частот. После выхода нескольких версий BIOS AGESA, ситуация наладилась, а Планировщик Windows 10 заработал как следует. Сегодня стало известно о новой версии, которая призвана решить несколько проблем и принести ряд улучшений.

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Первое, для чего создаётся AGESA 1.0.0.5 – это внедрение совместимости со следующим поколением процессоров Ryzen. Неясно, почему так рано. Но, лучше так, чем с опозданием на полгода. Обновление BIOS получат все материнские платы на чипах X470, B450 и A320. Что любопытно, самые новые платы на Х570 чипсете получат версию Combo PI 1.0.0.5, которая принесёт дополнительную надёжность процессоров и улучшение совместимости DRAM и USB-устройств.

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Первыми новую прошивку получат материнские платы производства MSI. Полный список на изображении выше. Есть сведения, что новые материнские платы на Х570 чипах вскоре получат новую прошивку AGESA 1.0.0.6, которая сулит улучшенную поддержку памяти DDR4. Сообщается, что вскоре новую прошивку получат и владельцы материнских плат других производителей. Дополнительно сообщается о решении проблем со звуком по HDMI с видеокартами Radeon RX 570.