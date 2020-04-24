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Прошивка MIUI для смартфонов Xiaomi считается одной из самых популярных в мире. Она содержит множество инновационных функций, которые появляются там раньше, чем их вводит в свою новую версию Android компания Google. На 27 апреля намечен большой анонс самой последней версии MIUI 12, которая должна принести множество нововведений. Между тем, в сети уже появились сборки на основе этой прошивки.

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Как сообщают официальные представители Xiaomi, никаких релизов не было. Всё, что сейчас активно распространяются в интернете – это подделки, которые могут нанести вред смартфону. Кроме того, они могут содержать опасные закладки, благодаря которым хакеры получат доступ в личным данным, в том числе электронным счетам и переписке в социальных сетях и мессенджерах.

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Поводом для беспокойства послужили многочисленные заявки, в которых якобы указывается на проведение закрытых бета-тестов новой прошивки. Неизвестно, кто эти мошенники, а также, кто за ними стоит. Представители Xiaomi сообщили, что все, кроме ограниченного круга тестеров, получат новую версию MIUI 12 по официальным каналам. Кроме того, она будет выложена на официальном сайте, где её получат возможность скачать те, кто по каким-либо причинам не может этого сделать напрямую с телефона.