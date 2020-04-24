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Ничего в этом мире не бывает бесплатно. Именно так можно охарактеризовать суть нашего сегодняшнего материала. Сервис Xbox Game Pass включает множество интересных тайтлов. Фактически, всем, кто покупает такую подписку, эти игры предоставляются бесплатно. Не навсегда, но бесплатно. Геймеры могут выбирать из огромной библиотеки. Между тем, всё больше пользователей жалуется на то, что некоторые громкие игры так и не попали в список. Что же, Microsoft слышит своих клиентов. 7-го мая в сервисе Xbox Game Pass появится Red Dead Redemption 2.

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На этом можно было бы закончить, если бы не одна неприятная деталь. Одновременно с появлением одной популярной игры уйдёт другая. Сервис покидает легендарная Grand Theft Auto V. Многие поклонники последней уже заявили, что не хотят такой замены. По их словам, Red Dead Redemption 2 не способна заменить огромный игровой мир GTA V. Дабы подсластить пилюлю, Microsoft предлагает бесплатный доступ к Red Dead Online.

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В любом случае, выбора у подписчиков сервиса нет. Возможность скачать желанную игру открыта уже сегодня. Однако, поиграть в неё получится после 7-го мая. Напомним, цена на Xbox Game Pass равна 9,99 долларов в месяц. Стоимость более продвинутой версии – Xbox Live Gold составляет 14,99 долларов в месяц.