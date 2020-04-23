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Долгое время эксперты сомневались, способна ли компания Intel выпустить полноценную дискретную видеокарту. Сообщалось о сложностях с охлаждением и низкими тактовыми частотами, а также о невысокой производительности первых инженерных образцов. Со временем в сети стали появляться намёки на высокопроизводительные решения. Сегодня в объектив попал настоящий монстр, который может стать одной из самых мощных видеокарт в истории.

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Как известно Intel планирует разделить новое семейство видеокарт на три сектора: для центов обработки данных; потребительские карты, а также для ИИ и машинного обучения. Высокопроизводительный чип Ponte Vecchio пропишется в суперкомпьютере Aurora в Аргоннской национальной лаборатории. Случится это должно не ранее чем в 2021 году. Согласно источникам, новинка будет выпускаться в стандартном форм-факторе AIC. Для этого 6 видеокарт будут объединены на плате с памятью стандарта HBM2 и двумя процессорами Sapphire Rapids в каждом узле на новой Xe Link.

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