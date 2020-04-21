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Согласно статистике Steam, 48% всех геймеров используют 4-ядерные процессоры, 23% благополучно сидят на 6-ядерных и 20% испытывают страшные мучения на 2-ядерных чипах. Процент тех, кто может себе позволить 8-ядерный процессор растёт. На начало апреля таковых было немногим больше шести процентов. Тенденция видна, но рост слишком медленный. Сегодня нас с вами интересует следующий вопрос: сколько ядер достаточно современным играм: 4, 6, 8 или больше? Помочь нам в разрешении данной дилеммы вызвались эксперты сайта Gecid, которые провели масштабное исследование на эту тему.

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В тесте участвуют всего два процессора: AMD Ryzen 7 3700X и Ryzen 9 3900X, видеокарта GeForce RTX 2080 Ti, 16 Гб ОЗУ 3600 МГц и быстрый NVMe-накопитель. С целью повышения валидности теста тактовая частота была зафиксирована на уровне 4 150 МГц. Манипуляции производились в BIOS, где отключались ядра и режим многопоточности (SMT).

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Давайте перейдём к выводам: