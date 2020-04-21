4 ядра хватит всем – изучаем влияние количества ядер в современных процессорах на производительность в играх по мнению экспертов Gecid
Согласно статистике Steam, 48% всех геймеров используют 4-ядерные процессоры, 23% благополучно сидят на 6-ядерных и 20% испытывают страшные мучения на 2-ядерных чипах. Процент тех, кто может себе позволить 8-ядерный процессор растёт. На начало апреля таковых было немногим больше шести процентов. Тенденция видна, но рост слишком медленный. Сегодня нас с вами интересует следующий вопрос: сколько ядер достаточно современным играм: 4, 6, 8 или больше? Помочь нам в разрешении данной дилеммы вызвались эксперты сайта Gecid, которые провели масштабное исследование на эту тему.
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В тесте участвуют всего два процессора: AMD Ryzen 7 3700X и Ryzen 9 3900X, видеокарта GeForce RTX 2080 Ti, 16 Гб ОЗУ 3600 МГц и быстрый NVMe-накопитель. С целью повышения валидности теста тактовая частота была зафиксирована на уровне 4 150 МГц. Манипуляции производились в BIOS, где отключались ядра и режим многопоточности (SMT).
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Давайте перейдём к выводам:
- 4 ядра стали минимальным порогом вхождения в игровой мир
- Если у вас нет возможности купить полноценный 8-ядерный чип, достаточно будет 4-ядерного 8-поточного, он даёт значительный прирост во всех современных играх
- Всё, что больше чем 8 потоков, ни даёт никаких видимых преимуществ. Современные игры ещё не научились оперировать такими мощностями
- В некоторых случаях многопоточность только вредит, но не существенно
- Оптимальным вариантом с заделом на будущее будет 8 ядер и 16 потоков, однако сегодня достаточно и восьми полноценных ядер
- Современные игры не способны задействовать потенциал 24-поточного процессора. Возможно, через несколько лет это изменится, но покупать такой чип сегодня с заделом на будущее не эффективно.
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