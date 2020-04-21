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Новая версия Windows 10 за номером 2004 выйдет в мае текущего года. Точной даты, когда это случится, нет. Между тем, уже сегодня Microsoft предлагает всем желающим получить самую последнюю версию своей настольной операционной системы. Для этого нужно сделать несколько простых шагов, которые были составлены специалистами сайта Windowslatest. Важно помнить, что несмотря на то, что перед нами финальная версия, она всё ещё может содержать ошибки. Поэтому всё это вы делаете на свой страх и риск.

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Откройте меню «Пуск», нажмите «Параметры»

Выберите меню «Обновление и безопасность»

Там нужно найти подпункт: «Программа предварительной оценки Windows»

Нажмите кнопку «Начать»

После этого придётся активировать свою учётную запись Microsoft после регистрации в программе Windows Insider

Система задаст вопрос о том, какой контент пользователь хочет получать. Здесь нужно выбрать пункт: «Только исправления, приложения и драйверы»

Нажимаем «Подтвердить» и принимаем условия

Перегружаем компьютер и наслаждаемся новой версией Windows 10 May 2020 прямо сейчас.

Новая версия настольной операционной системы обещает принести больше стабильности, улучшение интерфейса, а также некоторые изменения, касающиеся внутренних компонентов. Например, это будет возможность загрузки образа ОС из облака, счётчик fps и температура видеокарты.