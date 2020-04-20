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В данный момент видеокарта GeForce RTX 2080 Super считается второй по скорости после флагманской RTX 2080 Ti. Её отличительной чертой является высокая тактовая частота памяти, которая стартует с 15.5 ГГц. Поскольку перед нами практически ТОПовый чип, то греться он будет гораздо сильнее середнячков. Совсем недавно EVGA выпустила необычную видеокарту – GeForce RTX 2080 Super XC Hybrid. Она оснащена обычным кулером, а также дополнительной системой водяного охлаждения.

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Эксперты Тomshardware изучили данную видеокарту, протестировав её в современных играх. Главной задачей было выяснить, поможет ли система водяного охлаждения снизить температуру, убрав вероятность троттлинга, одновременно с этим повысить производительность данного экземпляра. Все тесты будут проведены в разрешении 2К, поскольку для 1080р существуют менее дорогие решения. За тестами в 4К обращайтесь в оригинальный материал.

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Как видите, GeForce RTX 2080 Super XC Hybrid определённо быстрее версии Founders Edition, однако не является самой производительной в своём классе. Важно помнить, что цена на эту видеокарту стартует с 800 долларов, что делает её одной из самых дорогих видеокарт в линейке. Если подводить итог, то главными плюсами новой карты оказалась тишина внутри корпуса и низкие температуры. Это не придаст вам дополнительных fps, но определённо успокоит нервную систему, если она у вас чувствительна к подобным раздражителям. В остальном водяное охлаждение оказалось бесполезно, не добавив дополнительных бонусов к производительности.