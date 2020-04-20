Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Изучаем бессмысленность водяного охлаждения на примере видеокарты EVGA GeForce RTX 2080 Super XC Hybrid в тестировании от Тomshardware

для раздела Блоги
2
2080 Ti - цена упала на порядок
-11 тр на 2080 Super - цена рухнула на довирусный уровень
Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел
Обвал цен на 2070 - дешевая MSI в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

В данный момент видеокарта GeForce RTX 2080 Super считается второй по скорости после флагманской RTX 2080 Ti. Её отличительной чертой является высокая тактовая частота памяти, которая стартует с 15.5 ГГц. Поскольку перед нами практически ТОПовый чип, то греться он будет гораздо сильнее середнячков. Совсем недавно EVGA выпустила необычную видеокарту – GeForce RTX 2080 Super XC Hybrid. Она оснащена обычным кулером, а также дополнительной системой водяного охлаждения.

реклама

Эксперты Тomshardware изучили данную видеокарту, протестировав её в современных играх. Главной задачей было выяснить, поможет ли система водяного охлаждения снизить температуру, убрав вероятность троттлинга, одновременно с этим повысить производительность данного экземпляра. Все тесты будут проведены в разрешении 2К, поскольку для 1080р существуют менее дорогие решения. За тестами в 4К обращайтесь в оригинальный материал. 

реклама

реклама

реклама

реклама


Как видите, GeForce RTX 2080 Super XC Hybrid определённо быстрее версии Founders Edition, однако не является самой производительной в своём классе. Важно помнить, что цена на эту видеокарту стартует с 800 долларов, что делает её одной из самых дорогих видеокарт в линейке. Если подводить итог, то главными плюсами новой карты оказалась тишина внутри корпуса и низкие температуры. Это не придаст вам дополнительных fps, но определённо успокоит нервную систему, если она у вас чувствительна к подобным раздражителям. В остальном водяное охлаждение оказалось бесполезно, не добавив дополнительных бонусов к производительности. 

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 8
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 VS GeForce GTX 1080 VS Radeon RX Vega 64
27
В погоне за производительностью: процессоры – апрель 2020
20
Десятилитровый игровой ПК с легким налетом ретро
48
Игровой компьютер до 40 тысяч рублей: апрель 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
36
Сводное тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Grand Theft Auto V – апрель 2020
34
Обзор ноутбука ASUS ROG Zephyrus G15 GA502I
10
Топ лучших процессоров для игрового компьютера до 14 тысяч рублей: апрель 2020
50
Сводное тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Borderlands 3
38
Реально собираем и тестируем производительный игровой ПК – с компонентами be quiet!
55
Сколько процессорных потоков нужно для современных игр
173

Интересные материалы

Игровой компьютер до 40 тысяч рублей: апрель 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
17 апреля 2020 36
Что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта? Апрель 2020
10 апреля 2020 67
Топ лучших процессоров для игрового компьютера до 14 тысяч рублей: апрель 2020
15 апреля 2020 50
Сколько процессорных потоков нужно для современных игр
13 апреля 2020 173
Реально собираем и тестируем производительный игровой ПК – с компонентами be quiet!
14 апреля 2020 55
Десятилитровый игровой ПК с легким налетом ретро
18 апреля 2020 48

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Включаем трассировку лучей на любой видеокарте в любой игре – простая методика для новичков от Нardwaretimes
66
Процессор Intel Core i7-860 первого поколения против современных игр – отсутствие прогресса за последние 10 лет глазами экспертов Gecid
118
Для игры Ведьмак 3 появились новые текстуры высокого разрешения, в планах разработчика обновить все стандартные текстуры
28
Эксперты из редакции IGN выбрали лучшие SSD для покупки в 2020 году
22
NVIDIA GeForce GTX 1050 – лучшая видеокарта для World of Tanks или слишком низкая производительность для современных игр по мнению экспертов Gecid
28
Названы минимальные системные требования Minecraft RTX
25
Энтузиаст установил на Skyrim более 500 модификаций, добавив в культовую игру трассировку лучей и 4К-графику нового поколения
15
Процессоры Intel Core 10-го поколения могут оказаться недоступны рядовому покупателю из-за высоких цен и необходимости покупки дорогой материнской платы
106
Актер озвучки из Grand Theft Auto 5 заявил, что в интернете не может быть достоверной информации о GTA 6
7
Геймер потратил 15 тысяч долларов на лутбоксы, после чего попал в психиатрическую больницу
32
В России создан мощный компактный компьютер на отечественном процессоре Байкал-Т1 и собственной операционной системе
49
Radeon HD 7970 при помощи очень холодной воды обновил рекорд 3DMark Sky Diver
3
На Aliexpress и в самом Китае резко выросла доля поддельных процессоров Intel
70
Топовая материнская плата MSI на базе чипсета Intel Z490 стоимостью более 950 евро красуется на фото
14
Чтобы избежать читеров в Call of Duty Warzone, пользователи консолей отключают функцию кроссплея с PC
31
Лучшие программы и утилиты для тестирования компьютера для экспертов и новичков за апрель 2020 года
6
Игровая индустрия понесла огромные потери на этой неделе
17
Intel Core i7-10700KF продемонстрировал свои возможности в Geekbench 4 — соперничать с AMD Ryzen 7 3800X новинка пока не может
17
Для борьбы с коронавирусом в России могут привлечь армию
86
Накопительное обновление Windows 10 KB4549951 принесло пользователям массу различных проблем
30

Популярные статьи

Мой список провальных видеокарт всех времен и народов
86
Мои впечатления от смены Core i7-4960hq (2013) на Ryzen 5 3600 (2019). Тест в 1280x720 на GTX 1080 Ti
151
В погоне за производительностью: процессоры – апрель 2020
20
Влияние частоты северного моста на игровую производительность на платформе Intel
27
MSI GTX 560, 1024Mb и DeepCool V6000 или удачная покупка
20
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 VS GeForce GTX 1080 VS Radeon RX Vega 64
27
Windows 10 1607 LTSB против Windows 7 в синтетике и играх
38
«Индекс самоизоляции» Яндекса – куда ведут благие намерения
25

Сейчас обсуждают

Bartti
23:21
А я практичный!
Процессоры Intel Core i7-10700K и Core i5-10600K станут лучшим выбором для геймеров – эксперты Wccftech
Женя Заболотній
23:19
Не совсем понятно что значит постепенно) так как эта мать снята уже с производства биос на ней вероятней всего будет не последней версии, но это не критично ибо с завода она прошита под амд 1600-2600 ...
Обзор и тестирование материнской платы ASRock B450M-HDV
Аслан Хироуз
23:16
Бескомпромиссные геймеры это конечно интересно, особенно интересно найдётся ли у этих геймеров тысяч 200 на всё это бескомпромиссное удовольствие, ведь покупать 10700k и гнать его до упора не имея на ...
Процессоры Intel Core i7-10700K и Core i5-10600K станут лучшим выбором для геймеров – эксперты Wccftech
mazahakaruss
23:16
Феникс, когда уже кометлейк добавишь? Количество ядер и частоты известны, аритектура та же, можно прикинуть производительность. Или в экзеле место закончилось? А то был бы топ 1 в мире) Первый тестер ...
В погоне за производительностью: процессоры – апрель 2020
Давид Налбандян
23:15
Танки игра для поддатых алкашей, быдла, ватников, зеков. Если ты играешь в танки то показываешь свой социальный статус, статус 40 летнего мужика, живущего в хрущевке, с дешевым ремонтом, играющего в т...
Wargaming начинает праздновать 10-летие World of Tanks и даже временно вернёт в игру общий чат
Тимур Городный
23:12
Довольно неплохо
Radeon RX 580 обновил рекорд 3DMark Fire Strike Ultra под российским флагом
dima2zima
23:12
Где-то мелькало, что люди с ВИЧ не заражаются короновирусом, значит СПИД-в массы.видимо два столь активных вируса не могут поделить сферу влияния друг с другом.
«Индекс самоизоляции» Яндекса – куда ведут благие намерения
Евген Матвиец
23:10
Вангую,фанаты интоля уже записываются на продажу почки ради материнки) добрый интоль, молодцы, ёпта)))) дерут своих как следует
Топовая материнская плата MSI на базе чипсета Intel Z490 стоимостью более 950 евро красуется на фото
mazahakaruss
23:07
Конечно не понравится, когда конкурент такой нарисовывается)
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 VS GeForce GTX 1080 VS Radeon RX Vega 64
Yolanda Tarska
23:07
А какая она будет? +200мгц и +3-5% от объединения кэша, уже всё известно, там мега приростов не будет, ядро не меняют и 5ггц там не будет. Т.е. в лучшем случае на одной частоте будет паритет, а частот...
Процессоры Intel Core i7-10700K и Core i5-10600K станут лучшим выбором для геймеров – эксперты Wccftech
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем