Раскрыта масштабная мошенническая схема продажи поддельных процессоров – «пустышек» на AliExpress
Материалы о поддельных процессорах то и дело появляются в прессе. Часто мошенники орудуют на интернет-аукционах. Реже на торговых площадках, таких как AliExpress. Однако нынешняя ситуация с массовыми подделками, пожалуй, наиболее крупная за всю историю.
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Прежде чем продать поддельный процессор, его нужно купить. Чаще всего мошенники идут простым путём: они переклеивают маркировку на самом процессоре, вводя в заблуждение покупателя. Таким образом, покупая Intel Core i7 8700К можно стать обладателем старенького Pentium 4. Существует специализированные сайты, реализующие наклейки. В некоторых случаях злоумышленники могут попытаться вернуть чип по гарантии, после чего такой процессор может оказаться на полке респектабельного магазина. Всё это никогда не было массовым явлением.
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рекламаКак стало известно, на AliExpress появился совершенно новый вид мошенничества. Дело в том, что профессионалы и многие энтузиасты способны по расположению ножек отличить один процессор от другого. Если с прошлыми подделками всё было ясно с первого же взгляда, то последние подделки вышли на новый уровень. Покупатель заказывает Intel Core i7 8700К. Ему приходит чип, который визуально полностью соответствует оригиналу. Те же ножки, термоинтерфейс и герметик. Но вообще нет кристалла.
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Покупатель устанавливает такой чип, но ничего не происходит. В настоящее время представители Intel не отказываются от обмена подобной продукции на оригинальную. В компании сообщили, что количество подделок велико. Точных цифр нет, но если уж об этом заговорил производитель, то дело действительно серьёзное.
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