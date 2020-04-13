Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Даже спустя пять лет после выхода легендарной игры The Witcher 3: Wild Hunt она продолжает пользоваться невероятной популярностью. Недавно разработчики сообщили, что она разошлась тиражом в 28 миллионов копий. При этом 2019 год стал одним из лучших по продажам несмотря на то, что игра доступна на торрентах. Не сидят сложа руки и моддеры. Они уже много лет улучшают тени, отражения, подтягивая графику до современных стандартов. Казалось бы, что может быть лучше. Совсем недавно в сети появилось видео, в котором энтузиаст установил сразу 50 модов, изменивших картинку до неузнаваемости.

реклама

Полный список улучшений энтузиаст раскрывать не стал. Вместо этого он показал, как может измениться Ведьмак 3 после тщательной проработки. Со слова автора ролика известно, что в основу конструкции легли два крупных мода: Phoenix Lighting mod ultimate 6.0 (бетаверсия), а также последняя Apex Realistic Reshade.

реклама

Первый – добавляет в игру реалистичное освещение, делая картинку похожей на ту, что была впервые показана создателями на выставке Е3. Его главными плюсами называют невероятную атмосферность, мрачность, которая контрастирует с многими известными модами, раскрашивающими картину в яркие цвета. Второй – добавляет реалистичные цвета и визуальные эффекты. Кроме того, были добавлены новые текстуры в формате 4К, а также улучшенные модели персонажей, существенно переработано сглаживание и множество других деталей. Результат действительно впечатляет, как и сама игра, которая даже спустя столько лет выглядит круто.