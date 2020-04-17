Intel доминирует на процессорном рынке Китая с огромным отрывом от AMD
В последнее время мы часто слышим об отличных продажах процессоров AMD на европейских рынках. Как правило, лидером здесь остаётся Германия. Одна из торговых сетей – Mindfactory указывает на то, что процессоры Intel там практически никто не покупает. Что же, как сообщают источники, в Китае ситуация прямо противоположная.
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Катай является самым крупным рынком процессоров. Не случайно за него идёт наиболее активная борьба. Судя, по последним сведениям, Intel выигрывает с огромным отрывом. Если более детально:
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- Общий показатель: 78.80%
- Настольные процессоры: 77.08%
- Ноутбуки и готовые решения: 81.03%
рекламаНа рынке Китая действуют те же правила, как и в других странах: бренд и правильное соотношение цены и производительности. Видимо, Intel смогла создать привлекательные цены на свой популярный процессор Core i5-9400F. Именно он лидирует у ОЕМ-производителей в качестве основного процессора для новых сборок. На втором и третьих местах Core i3-9100F и Intel Core i5-9600K и только на четвёртом процессор AMD Ryzen 5 3600Х. Одновременно с этим была продемонстрирована производительность популярных процессоров. Именно здесь видна сила бренда, поскольку покупатели предпочитают ориентироваться на узнаваемую продукцию, которая стояла у них в системном блоке ранее.
рекламаК сожалению, в отчёте не было предоставлено точных цен на процессоры Intel. Вполне возможно, что они ниже среднемировых, но это лишь догадки.
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