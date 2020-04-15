Western Digital продавала партнёрам медленные жёсткие диски вместо быстрых, не сообщая об этом
Компания Western Digital (WD) является одним из самых крупных производителей жёстких дисков. В её портфолио есть как продвинутые SSD, так и обычные магнитные накопители. Одним из наиболее прибыльных направлений для этой компании всегда были поставки серверных жёстких дисков, стоимость которых гораздо выше, чем у тех, что многие десятилетия стояли в каждом компьютере. Сегодня стало известно о скандале, который может существенно пошатнуть репутацию компании на этом направлении.
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Совсем недавно WD стала использовать новую технологию записи на жёсткие диски – SMR. Она позволяет увеличить плотность на 25%. Однако, вместе с этим происходит существенное замедление записи, возникающее по причине технологических особенностей SMR. Как правило, такие диски покупают для холодных хранилищ, которые не требуют быстрого доступа к данным. Также они отлично подходят для дома, где нет необходимости в многократной перезаписи информации, но категорически не подходят для серверов.
рекламаКак стало известно, в новой линейке WD Red NAS используется технология SMR. Что любопытно, сама компания нигде этот факт не указывала, вводя клиентов в заблуждение. Точных данных о том, какой процент жёстких дисков новой линейки работает на медленной SMR, нет. WD в свою очередь заявила, что все накопители соответствуют стандартам компании и даже превышают их. Между тем, факты, приведённые экспертами, говорят об обратном. Как мы уже сообщали выше, заметить замедление можно в некоторых сценариях, поэтому сказать, чем кончится скандал, пока невозможно.
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