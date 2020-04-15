Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Western Digital продавала партнёрам медленные жёсткие диски вместо быстрых, не сообщая об этом

для раздела Блоги
+
Последний день скидок до 50% в Ситилинке
RTX 2070 почти по довирусной цене в Ситилинке
Обвал цен на 2070 - дешевая MSI в Ситилинке
Обвал цен на 2070 - дешевая Gigabyte в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Компания Western Digital (WD) является одним из самых крупных производителей жёстких дисков. В её портфолио есть как продвинутые SSD, так и обычные магнитные накопители. Одним из наиболее прибыльных направлений для этой компании всегда были поставки серверных жёстких дисков, стоимость которых гораздо выше, чем у тех, что многие десятилетия стояли в каждом компьютере. Сегодня стало известно о скандале, который может существенно пошатнуть репутацию компании на этом направлении.

реклама

Совсем недавно WD стала использовать новую технологию записи на жёсткие диски – SMR. Она позволяет увеличить плотность на 25%. Однако, вместе с этим происходит существенное замедление записи, возникающее по причине технологических особенностей SMR. Как правило, такие диски покупают для холодных хранилищ, которые не требуют быстрого доступа к данным. Также они отлично подходят для дома, где нет необходимости в многократной перезаписи информации, но категорически не подходят для серверов.

реклама

Как стало известно, в новой линейке WD Red NAS используется технология SMR. Что любопытно, сама компания нигде этот факт не указывала, вводя клиентов в заблуждение. Точных данных о том, какой процент жёстких дисков новой линейки работает на медленной SMR, нет. WD в свою очередь заявила, что все накопители соответствуют стандартам компании и даже превышают их. Между тем, факты, приведённые экспертами, говорят об обратном. Как мы уже сообщали выше, заметить замедление можно в некоторых сценариях, поэтому сказать, чем кончится скандал, пока невозможно.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Топ лучших процессоров для игрового компьютера до 14 тысяч рублей: апрель 2020
1
Сводное тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Borderlands 3
30
Реально собираем и тестируем производительный игровой ПК – с компонентами be quiet!
51
Сколько процессорных потоков нужно для современных игр
162
Сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт? Апрель 2020
90
Обзор видеокарты Palit GeForce RTX 2080 Super GP OC (NE6208SS19P2-180T)
23
Что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта? Апрель 2020
66
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti OC VS GeForce RTX 2080 Super default
62
Обзор компактного корпуса Geeek A31 v2: собери сам
10
Битва игровых компьютеров: Core i7-9700KF & Radeon RX 5700 VS Ryzen 5 3600 & GeForce RTX 2070 Super
41

Интересные материалы

Что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта? Апрель 2020
10 апреля 2020 66
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 18 тысяч рублей: апрель 2020
5 апреля 2020 74
Сколько процессорных потоков нужно для современных игр
13 апреля 2020 162
В погоне за производительностью: видеокарты – апрель 2020
6 апреля 2020 61
Сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт? Апрель 2020
12 апреля 2020 90
Реально собираем и тестируем производительный игровой ПК – с компонентами be quiet!
14 апреля 2020 51

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Энтузиаст установил на игру Ведьмак 3 более 50 модов – результат действительно впечатляет
13
Настольная версия Windows 10 стала доступна на многих смартфонах на ОС Android
17
Nvidia и AMD заинтересованы в выпуске супермощных видеокарт на базе новой технологии TSMC CoWoS
49
Устройства Samsung Galaxy и Windows 10 теперь могут обмениваться файлами по Wi-Fi простым перетаскиванием
6
AMD Radeon RX 5700 XT оказалась на 8-9% производительнее в играх, чем NVIDIA GeForce RTX 2060 в новом масштабном тестировании TechSpot
19
В Steam можно будет бесплатно забрать The Search в течение одного дня
7
Стали известны цены всех модификаций Honor 30 Pro Plus
+
PlayStation 4 Pro за 4 000 рублей в месяц – «Связной» устраивает временную акцию
16
В Steam вовсю идёт бесплатная раздача приключенческой игры The Search
22
NVIDIA и Microsoft подшутили над несостоявшимся анонсом неизвестного проекта во вселенной Crysis
15
Официальный Twitter-аккаунт серии Crysis впервые за 3,5 года подал признаки жизни (обновлено)
35
Honor 30 Pro Plus прошёл тест на производительность в Geekbench
3
Новый сплав кремния позволит в 1000 раз увеличить скорость полупроводников
21
Названы 5 невыпущенных игр Rockstar Games, которые отложили из-за восхождения GTA
3
Palit представила в России ускоритель GeForce GTX 1650 KalmX с пассивным охлаждением
12
Редактор Anandtech рассказал о заговоре крупных производителей ПК и Intel против процессоров AMD
21
Праздник геймера - Ubisoft начала бесплатную раздачу лучшей части серии Assassin's Creed
22
Nvidia GeForce RTX 2060 Super против AMD Radeon RX 5700 XT – выбираем самую производительную видеокарту за 400 долларов с экспертами Тechspot
36
Half-Life: Alyx теперь и в Minecraft – энтузиасты добились практически полного сходства между играми
2
Ноутбуки с 15-ваттным AMD Ryzen 9 4900U 8/16 и частотой до 4,3 ГГц потеснят Intel на рынке мейнстрима
23

Популярные статьи

Реально собираем и тестируем производительный игровой ПК – с компонентами be quiet!
51
Ghetto-style моддинг, пилим перегородки слотов расширения - ножовкой, кусачками и дремелем
37
Мнение: процессорам Intel Comet Lake-S будет очень трудно конкурировать с AMD Ryzen 3000 и 4000
103
Сводное тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Borderlands 3
30
Топ лучших процессоров для игрового компьютера до 14 тысяч рублей: апрель 2020
1
Фриланс во время самоизоляции - положение дел на март-апрель 2020
2

Сейчас обсуждают

burobay
10:30
Ну, технически. Художественно графика РДР2 ничем не лучше Ведьмака 3
Новый мод для The Witcher 3 вводит в игру переключатель на экстремальное качество графики
burobay
10:28
Это признак глупости сравнивать графику в играх разных лет, впрочем графодрочеры - все глупцы. Ты на выставку идешь, тоже сравниваешь какой художник лучше дерево нарисовал, а поэтому тут шедевр, а тут...
Новый мод для The Witcher 3 вводит в игру переключатель на экстремальное качество графики
Bender Rodriguez
10:27
мо, автор, давай ссылку на сам твит.
Редактор Anandtech рассказал о заговоре крупных производителей ПК и Intel против процессоров AMD
Van Helsing
10:26
Я свой не менял еще хватает его 1600.мать MSI X370 Gaming Pro Carbon.В любом случае 3700х ставить буду.На 4000 не рассчитываю))но 3 сокета на материнку х370 мне хватит) .Если 1600 хватает везде).А вот...
Мнение: процессорам Intel Comet Lake-S будет очень трудно конкурировать с AMD Ryzen 3000 и 4000
Keltis
10:23
писать может каждый, вы в разделе блогов.
Мнение: процессорам Intel Comet Lake-S будет очень трудно конкурировать с AMD Ryzen 3000 и 4000
Андрей Громцев
10:22
Ты системки рдр2 посмотри еще раз... Ведьмак 3 играется в 1080 на 580 падике на макс настройках. Завезли ведьмак железо для рдр2 и он в 4 к полетит и будет не хуже
Новый мод для The Witcher 3 вводит в игру переключатель на экстремальное качество графики
nikolai3anv
10:22
Да полным полно. Я лично троих знаю одному кулер старый продавал (он менял свой первый райзен на 3500 ) товарищу помогал переставлять (он однорукий а там проблематично кулер ставить ) перепрыгивал с р...
Мнение: процессорам Intel Comet Lake-S будет очень трудно конкурировать с AMD Ryzen 3000 и 4000
Keltis
10:21
изучает спрос, если что будет вторая часть
Фриланс во время самоизоляции - положение дел на март-апрель 2020
A_z_z_y
10:19
************ еще со времен LGA 1366. У меня была эта платформа, потом LGA 2011, до сих пор есть ПК на LGA 2011-v3, и как раз его планировалось заменить на LGA 2066. Такой переход выглядит логичным: дл...
Реально собираем и тестируем производительный игровой ПК – с компонентами be quiet!
Андрей Исаков
10:17
Только ассасины не поддерживают русский язык.
Fallout 76 настолько провалился в Steam, что Bethesda продлевает бесплатную раздачу игры до 28 апреля (для тех, у кого уже была игра)
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем