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Компания Western Digital (WD) является одним из самых крупных производителей жёстких дисков. В её портфолио есть как продвинутые SSD, так и обычные магнитные накопители. Одним из наиболее прибыльных направлений для этой компании всегда были поставки серверных жёстких дисков, стоимость которых гораздо выше, чем у тех, что многие десятилетия стояли в каждом компьютере. Сегодня стало известно о скандале, который может существенно пошатнуть репутацию компании на этом направлении.

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Совсем недавно WD стала использовать новую технологию записи на жёсткие диски – SMR. Она позволяет увеличить плотность на 25%. Однако, вместе с этим происходит существенное замедление записи, возникающее по причине технологических особенностей SMR. Как правило, такие диски покупают для холодных хранилищ, которые не требуют быстрого доступа к данным. Также они отлично подходят для дома, где нет необходимости в многократной перезаписи информации, но категорически не подходят для серверов.

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