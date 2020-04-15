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Споры о том, есть смысл от трассировки лучей, актуальны до тех пор, пока вам в руки не попадает видеокарта Nvidia RTX. На самом деле разница существенная. Она видна невооружённым глазом и отказаться от неё в пользу устаревших технологий бывает непросто. Между тем, игр, которые поддерживают полноценную трассировку лучей, не так уж и много. Среди проектов есть как популярные, которые были проданы миллионными тиражами, так и аутсайдеры, не вызвавшие интерес у потенциальных покупателей.

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Далеко от этого шума особняком стоит Minecraft. Эта игра является одной из самых массовых и прибыльных за всю историю, но главное: она ознаменовала приход целого жанра. Сегодня Nvidia объявила о выходе первой публичной версии Minecraft с трассировкой лучей. Не менее важно, что вместе с поддержкой трассировки лучей обновлённая Minecraft получит DLSS 2.0, которая значительно ускоряет производительность. Выход первой публичной версии Minecraft RTX намечен на 16 апреля. До этого Nvidia много раз демонстрировала впечатляющие возможности новой технологии, которая полностью меняет примитивную графику Minecraft.

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Для запуска игры вам потребуется копия Minecraft для Windows 10, драйвер, который будет выложен в свободный доступ 16 апреля и видеокарта Nvidia RTX. Компания отмечает, что трассировка лучей в Java-версии работать не будет. Ясно, что Nvidia не зря выбрала столь популярный проект, который знают и любят сотни миллионов владельцев ПК.