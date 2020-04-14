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Осенью 2001 года Nintendo выпустила легендарную консоль Gamecube. Она получила тёплый приём среди критиков, но имела ряд ограничений, которые поставили крест на её популярности. К концу своего жизненного цикла продажи «Кубика» не превышали 22 миллиона единиц, в то время как у главного конкурента – PlayStation 2 эта цифра перевалила за 144 миллиона. Среди главных проблем можно назвать специальный привод, который имел уникальный формат, не поддерживая обычные диски. Слабые продажи в итоге вынудили крупные студии свернуть разработку своих главных проектов на Gamecube, что привело к её незначительным продажам за пределами Японии.

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Между тем на родине консоль и игры для неё пользовались немалым успехом. Стоит отметить, что многие коллекционеры и энтузиасты до сих пор вспоминают «Кубик» с теплом, храня большую коллекцию игр. Энтузиаст из популярного Youtube-канала Tech By Matt отыскал убитую Gamecube, превратив её в полноценный мини ПК.

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Сердцем нового «Кубика» стал процессор AMD Ryzen 3 3200G, имеющий встроенное графическое ядро. Найти материнскую плату подходящего размера было не так просто. С этой целью внутрь была установлена миниатюрная ASRock DeskMini A300. Кроме того, внутри было установлено 2 модуля памяти DDR4 объёмом по 8 Гб и твердотельный накопитель на 512 Гб.



Одной из главных задач, которую поставил перед собой энтузиаст, было сохранение работоспособности интерфейса приставки. Для осуществления задуманного пришлось перебрать много различных компонентов, пока не было найдено идеальное решение. В итоге удалось сделать все порты полнофункциональными, подключив оригинальный контроллер. Энтузиаст продемонстрировал работу нового «Кубика» с современными играми, а также запустил несколько оригинальных игр через эмулятор.