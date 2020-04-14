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Вчера стало известно, что официальный аккаунт Crysis в Twitter ожил спустя более чем три года. Там появилось странное сообщение со словами: «Receiving data», которое намекает на скорый анонс. Что конкретно нам анонсируют, и когда это случится, сейчас неясно. Пока же отметим реакцию на это событие со стороны крупных компаний.

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Сразу же после оригинального сообщения ответили ребята из официального аккаунта Microsoft Xbox. Они с уверенностью заявили, что это не учебная тревога, добавив интересную анимацию. Следом подтянулись представители NVIDIA, заявившие, что стоит запасаться суперкомпьютером, намекая на то, что для запуска оригинальной игры «Crysis» требовался невероятно мощный компьютер. Дальше множество сообщений от простых читателей, которые были удивлены и одновременно рады подобному повороту.

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Стоит отметить, что есть мнение о выходе ремастера первой версии Crysis, однако подтверждений этому пока не было. Будем надеяться, что анонс случится в ближайшее время, ведь об игре уже начали забывать, а значит реанимировать франшизу, получив высокие продажи, будет сложно. Со всеми сообщениями вы можете познакомиться на официальной страничке разработчиков Crysis в Twitter.