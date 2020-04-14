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Настольная версия Windows 10 стала доступна на многих смартфонах на ОС Android

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Иногда энтузиасты делают странные вещи, которые не имеют утилитарной пользы. Подобным разработкам суждено оказаться навсегда забытыми на задворках истории. А бывает и так, что группа людей или даже один никому не известный разработчик совершает настоящую революцию. Сложно сказать, к какому типу достижений относится возможность запуска настольной версии Windows 10 на обычных смартфонах. Возможно, наши читатели дадут на этот счёт более развёрнутый ответ.

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Ещё в 2019 году энтузиаст смог запустить Windows 10 на смартфонах Pixel 3 XL и OnePlus 6T. В большинстве случаев дальше начального экрана дело не пошло. Приложения не запускались. Интернет не работал. Одним словом, достижение ради достижения. Сегодня группа разработчиков заявила, что смогла сделать запуск настольной операционной системы Windows 10 реальной на смартфонах с процессором Snapdragon 835. 

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Точное количество и марки смартфонов не указаны. Энтузиасты утверждают, что они убедились в работоспособности системы на многих флагманах. Главным достижением стало исправление ошибки утечки памяти, которая не позволяла продвинуться дальше начального экрана. В большинстве случаев это приводило к синему экрану «смерти». Одновременно с этим другой разработчик заявил, что, решив данную проблему, он смог запустить настольную операционку на своём Xiaomi Mi6. 

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По словам разработчиков, часть системы всё ещё остаётся недоступна для использования. Тем не менее, это большой прорыв. Вполне возможно, что уже скоро усилиями неизвестных героев настольную систему Windows 10 можно будет установить на любой современный телефон. Вот только, зачем?

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