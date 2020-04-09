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Ни для кого не секрет, что серия игр про Геральта стала огромным коммерческим успехом для маленькой польской студии CD Projekt. Последняя игра – Ведьмак 3 получилась настолько впечатляющей, что многие эксперты заявляют, что это лучшая игра жанра РПГ, с которой им приходилось сталкиваться. Не будем с ними спорить, ведь Ведьмак 3 действительно она из лучших игр. Сегодня у нас есть информация о статистике продаж, которой многие разработчики делятся с большой неохотой.

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По заявлению CD Projekt культовая игра The Witcher 3 была продана в количестве 28 миллионов копий. Здесь учитываются как цифровые, так и физические копии. Что любопытно, 53% всех проданных копий в 2019 году приходилось на платформу ПК, а 11% на Nintendo Switch. Что до игровой консоли, то результат отличный, но ожидаемый, а вот то, что несмотря на доступность Ведьмака на торрентах так много людей предпочитают поддержать разработчика, вызывает уважение.

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Студия также сообщает, что на Nintendo Switch было продано 700 тысяч копий. Ведьмак 3 привлёк огромное количество новых геймеров. Но, самое главное, она продолжает отлично продаваться. Игра множество раз участвовала в распродажах и сейчас стоит очень недорого. Следующая игра Cyberpunk 2077, которую выпустит польская студия, стала потенциальным хитом ещё до начала продаж, чем обязана участию Киану Ривза и отличной работе с фанатами.