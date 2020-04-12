Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Эксперты рассказали о бессмысленности технологий 4К и 8К в смартфоне

для раздела Блоги
+
Очень дешевая 2070 - почти довирусная цена
2080 Ti - цена упала на порядок
Обвал цен на 2070 - дешевая MSI в Ситилинке
Скидки до 50% в Ситилинке
Обвал цен на 2070 - дешевая Gigabyte в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Большая часть современных смартфонов умеет снимать видео в формате 4К. Однако, это всего лишь опция, в то время как по умолчанию установлено разрешение 1080р. Всё дело в том, что у новых продвинутых технологий есть несколько проблем, которые могут решиться не ранее чем через 3-5 лет. Давайте изучим мнение журналистов сайта Wccftech, которые дают исчерпывающее объяснение бесполезности 4К и 8К в смартфонах.

реклама

  • Слишком дорого: даже для съёмки видео в 4К вам понадобится мощный дорогой смартфон. О 8К и говорить не стоит, таких устройств на рынке единицы.
  • Неудобно: линейка Galaxy S20 поддерживает опцию записи видео в 8К, однако существует ограничение по времени в 5 минут.
  • Неэффективно: запись 8K видео происходит с частой сменой кадров на уровне 24 FPS, в то время как для 4К этот показатель равен 60 FPS.
  • Занимает много места: 5-минутный ролик в 8К занимает 600 Мб памяти.
  • Проблема с хранением: в продаже практически нет подходящих карт памяти для записи видео в 4К. Что до 8К, то оно по умолчанию записывается в память телефона. Быстрых карт памяти ещё не придумали.
  • Проблемы с телефоном: записывая видео в 8К смартфон задействует производительность по максимуму. Это приводит к перегреву. Горячий телефон хорош зимой, но в нашем полушарии дело идёт к лету. Подобная ситуация может негативно сказаться на работоспособности всего устройства. 

реклама

Как видите, проблем предостаточно, но главное: абсолютное большинство экранов смартфонов имеет разрешение 1080р. Большая часть отснятого на телефоны контента никогда не скидывается на компьютер, а значит видео в сверхвысоком качестве негде посмотреть. По сути пока 4К и 8К это просто продвинутые технологии, которые показывают нам в каком направлении будут развиваться мобильные устройства. 

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт? Апрель 2020
61
Обзор видеокарты Palit GeForce RTX 2080 Super GP OC (NE6208SS19P2-180T)
21
Что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта? Апрель 2020
62
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti OC VS GeForce RTX 2080 Super default
61
Обзор компактного корпуса Geeek A31 v2: собери сам
10
Битва игровых компьютеров: Core i7-9700KF & Radeon RX 5700 VS Ryzen 5 3600 & GeForce RTX 2070 Super
39
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Core i3-9350KF в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
36
Обзор материнской платы ASUS Prime X299 Edition 30
9
В погоне за производительностью: видеокарты – апрель 2020
61
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 18 тысяч рублей: апрель 2020
74

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 18 тысяч рублей: апрель 2020
5 апреля 2020 74
Что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта? Апрель 2020
10 апреля 2020 62
В погоне за производительностью: видеокарты – апрель 2020
6 апреля 2020 61
Битва игровых компьютеров: Core i5-9600KF & GeForce RTX 2060 VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5700
1 апреля 2020 37
Сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт? Апрель 2020
12 апреля 2020 61
Магазин Keysworlds предлагает скидки на Microsoft Office и ключ для Windows 10 Pro за $9.49
2 апреля 2020 28

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Названы лучшие видеокарты для покупки на вторичном рынке – идеальное соотношение между производительностью и ценой
142
Лучшие игровые процессоры AMD Ryzen для любого кошелька – оптимальный выбор 2020 года от экспертов Рcgamesn
79
Настольные процессоры AMD Ryzen 4000-й серии принесут значительное увеличение производительности, IPC и новую компоновку кристалла
63
AMD напомнила, на что способны её видеокарты, включая Radeon VII
54
Флагманский Intel Core i9-10900K оказался далеко позади AMD Ryzen 9 3900X в тесте Cinebench R15
49
Слишком горячие – процессоры Intel Core 10-го поколения потребуют водяного охлаждения и дорогих геймерских материнских плат
90
Создатель легендарных игр Doom и Quake Джон Кармак рассказал о покупке нового компьютера – сменил медленный Intel на быстрый AMD
47
Праздник во время самоизоляции продолжается - в Steam началась раздача двух игр бесплатно в ответ на раздачу в EGS
6
Четыре флагмана Huawei 2019 года получили прошивку EMUI 10.1
3
Стали известны цены на процессоры Intel Core 10-го поколения – дорого и нескоро
18
Разработчики Call of Duty: Warzone существенно урезали графику в одном из последних обновлений
18
15-ваттный мобильный AMD Ryzen 7 4800U оставил позади настольный Intel Core i7-9700K с TDP 95 Вт
12
Китай переходит на собственные процессоры – на очереди отечественный чип для майнинга криптовалюты
6
AMD Wraith Prism: термоинтерфейс на подошву теперь наносят иначе
34
Новое обновление Windows 10 (2004) - Cortana, облачное восстановление и остальной перечень нововведений от Microsoft
55
Работать с Windows 10 станет гораздо проще – в системе обнаружена скрытая секция
15
В сети появились достоверные изображения PlayStation 5 в стиле нового контроллера DualSense от дизайнеров LetsGoDigital
14
Microsoft готовит масштабные изменения в интерфейсе Windows 10
13
Праздник геймера-космонавта - ко Дню космонавтики в Steam началась бесплатная раздача отличной игры о космосе
10
Commander’85 — ностальгический научно-фантастический триллер про обезумевший суперкомпьютер с ИИ
2

Популярные статьи

Отключаем траву в Red Dead Redemption 2
27
Сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт? Апрель 2020
61
Оптимальная игровая сборка для игр в Full HD за 61900 рублей
29
Обзор видеокарты Palit GeForce RTX 2080 Super GP OC (NE6208SS19P2-180T)
21
Руководство по мобильным процессорам компании Mediatek
5
История серии Huawei P: от скромного середняка до лучшего в мире камерофона
9

Сейчас обсуждают

Zmey1945
19:46
Обратись к Найтвишу, он тебе покажет разницу в играх) Там тебе будет разница между фх зен и скайлейком)) Почти в 2 раза выше задержки на зен 2400 ЛОЛ ихихихихи
Процессоры Intel в исполнении LGA 1700 появятся не ранее 2022 года
Dzhereli
19:43
Разденешь Леона, голубочек ты наш.
СМИ: Capcom дала зелёный свет ремейку Resident Evil 4, релиз запланирован на 2022 год
Shock Memes
19:41
Какая плойка? Покупаешь подписку и играешь на пк в 60фпс.
Эмулятор Sony PlayStation 3 для ПК получил поддержку трассировки лучей – Uncharted Drake's Fortune заиграла новыми красками
Zmey1945
19:40
Там скорее ремастер. Хотелось видеть полноценный ремейк первой части.
СМИ: Capcom дала зелёный свет ремейку Resident Evil 4, релиз запланирован на 2022 год
LoL
19:37
Почему не на столько? Вот ты привел в пример разницу задержки памяти у зен. А теперь приведи эту же разницу для скайлейка. В процентном соотношении выигрыша от разгона памяти для её латентности получи...
Процессоры Intel в исполнении LGA 1700 появятся не ранее 2022 года
korn87
19:37
о боже мой, смотри на относительную разницу между картами с разным объёмом врам. Важен не сам факт падения фпс с ростом разрешения, а насколько упадёт у карт с разным объёмом врам. Например в борде и ...
Сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт? Апрель 2020
Виталий Матин
19:37
Гейминг 1080 в 2к20 это нонсенс. У меня низкобюджетный комп и я играю на средневысоких настройках 1440 монитор у меня 21:9
Названы лучшие видеокарты для покупки на вторичном рынке – идеальное соотношение между производительностью и ценой
Farid Kovalenko
19:36
Первый есть, просто не в стиле второго.
СМИ: Capcom дала зелёный свет ремейку Resident Evil 4, релиз запланирован на 2022 год
Кирилл Кузьмин
19:36
Где вы их за 45 находите? Я свою за 35к с доставкой взял (я про 2070s)
Названы лучшие видеокарты для покупки на вторичном рынке – идеальное соотношение между производительностью и ценой
Zmey1945
19:34
Про ремейк первого резидента забыли(
СМИ: Capcom дала зелёный свет ремейку Resident Evil 4, релиз запланирован на 2022 год
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем