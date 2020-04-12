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Большая часть современных смартфонов умеет снимать видео в формате 4К. Однако, это всего лишь опция, в то время как по умолчанию установлено разрешение 1080р. Всё дело в том, что у новых продвинутых технологий есть несколько проблем, которые могут решиться не ранее чем через 3-5 лет. Давайте изучим мнение журналистов сайта Wccftech, которые дают исчерпывающее объяснение бесполезности 4К и 8К в смартфонах.

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Слишком дорого: даже для съёмки видео в 4К вам понадобится мощный дорогой смартфон. О 8К и говорить не стоит, таких устройств на рынке единицы.

даже для съёмки видео в 4К вам понадобится мощный дорогой смартфон. О 8К и говорить не стоит, таких устройств на рынке единицы. Неудобно: линейка Galaxy S20 поддерживает опцию записи видео в 8К, однако существует ограничение по времени в 5 минут.

линейка Galaxy S20 поддерживает опцию записи видео в 8К, однако существует ограничение по времени в 5 минут. Неэффективно: запись 8K видео происходит с частой сменой кадров на уровне 24 FPS, в то время как для 4К этот показатель равен 60 FPS.

запись 8K видео происходит с частой сменой кадров на уровне 24 FPS, в то время как для 4К этот показатель равен 60 FPS. Занимает много места: 5-минутный ролик в 8К занимает 600 Мб памяти.

5-минутный ролик в 8К занимает 600 Мб памяти. Проблема с хранением: в продаже практически нет подходящих карт памяти для записи видео в 4К. Что до 8К, то оно по умолчанию записывается в память телефона. Быстрых карт памяти ещё не придумали.

в продаже практически нет подходящих карт памяти для записи видео в 4К. Что до 8К, то оно по умолчанию записывается в память телефона. Быстрых карт памяти ещё не придумали. Проблемы с телефоном: записывая видео в 8К смартфон задействует производительность по максимуму. Это приводит к перегреву. Горячий телефон хорош зимой, но в нашем полушарии дело идёт к лету. Подобная ситуация может негативно сказаться на работоспособности всего устройства.

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Как видите, проблем предостаточно, но главное: абсолютное большинство экранов смартфонов имеет разрешение 1080р. Большая часть отснятого на телефоны контента никогда не скидывается на компьютер, а значит видео в сверхвысоком качестве негде посмотреть. По сути пока 4К и 8К это просто продвинутые технологии, которые показывают нам в каком направлении будут развиваться мобильные устройства.