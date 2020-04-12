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AMD работает над гигантским процессором с продвинутой графической частью и встроенной памятью HBM

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В 2015 году стало известно о том, что AMD работает над огромным процессором Exascale (EHP). По слухам, это был гетерогенный чип, включающий полноценную графическую часть Greenland, 32-ядерный процессор и много быстрой памяти стандарта HBM. Долгое время об Exascale ничего не было слышно, однако совсем недавно в сети появились патенты, указывающие на повышенную активность красных на этом направлении.

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По большому счёту, идеи и технологии, которые возникли в процессе разработки Exascale, воплотились в жизнь в различных продуктах. Так, графика Greenland стала основой для GPU Vega 10, которая появилась в гибридных процессорах Ryzen (например, Ryzen 5 3550H). Значительная част платформы уже реализована в процессорах EPYC Rome. Но большого чипа так выпущено и не было. 

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По мнению экспертов, реализация трёх компонентов на платформе X3D будет иметь огромный успех и принесёт значительную экономию за счёт расположения памяти HBM в тандеме с CPU и GPU. Ожидать появления такого чипа в настольных компьютерах в ближайшие годы не стоит. Это не значит, что наработки и технологии нового Exascale не будут реализованы в одном из следующих чипов Ryzen. Что до серверов с глубоким обучением ИИ, то подобная компоновка может иметь высокий потенциал ещё и по причине высокой энергоэффективности и повышенной скорости за счёт размещения памяти на кристалле процессора. 

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