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В сети появились достоверные изображения PlayStation 5 в стиле нового контроллера DualSense от дизайнеров LetsGoDigital

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После того как Sony показала новый джойстик DualSense для игровой приставки следующего поколения PlayStation 5, интернет захлестнула волна мемов. Пользователи всячески высмеивали дизайн контроллера, чем привлекли внимание настоящих профессионалов сайта LetsGoDigital. Дизайнеры этого ресурса славятся тем, что умеют делать достоверные рендеры, которые часто оказываются даже лучше, чем то, что в конечном итоге представляют производители. 

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По словам журналистов LetsGoDigital, некоторые изображения были сделаны с оглядкой на новый контроллер. Кроме того, особым лейтмотивом и главной темой была элегантность и функциональность. Будем надеяться, что дизайнеры Sony окажутся не хуже Джузеппе Спинелли, которому мы обязаны всеми представленными изображениями. 

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Напомним, выход PlayStation 5 запланирован на конец 2020 года. Скорее всего это будет 26 ноября – День Благодарения в США. Главной фишкой консоли будет скоростной накопитель, который позволит запускать игры с небывалой скоростью Ещё одной интересной технологией значится возможность запуска игры без её полной закачки с интернета, когда получив примерно 10% игры, пользователь уже сможет начать в неё играть. 

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