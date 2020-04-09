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Наши постоянные читатели помнят шок, в который повергла аналитиков и экспертов всех мастей EVGA, выпустив видеокарту GeForce RTX 2060 KO за 300 долларов, что было на 50 долларов дешевле рекомендованной цены. Кто сказал, что молния не бьёт дважды в одно дерево? Сегодня стало известно о новых моделях GeForce RTX 2070 SUPER KO и RTX 2080 SUPER KO, которые могут совершить настоящую революцию.

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Вся суть обновлённой RTX 2070 SUPER KO сводится к двум словам: Navi Killer. И это не случайно. Новинка будет основана на GPU Turing TU104-410 с 2560 ядрами CUDA, 184 TMU и 64 ROP. Дополнительно прилагаются 320 ядер Tensor и 40 ядер RT. Тактовая частота сможет достичь 1 770 МГц, а TDP значится на уровне 215 Вт. Пропускная способность 8-ми Гб памяти стандарта GDDR6 значится на уровне 14 Гбит/с. По сути перед нами обыкновенная RTX 2080, стоимость которой составит всего 499 долларов.

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Что до RTX 2080 SUPER KO, то она получит GPU Turing TU104-450 с ядрами 3072 CUDA. 8 Гб памяти стандарта GDDR6 смогут достичь пропускной способности на уровне 15.5 Гбит/с. Максимальные тактовые частоты новинки значатся на уровне 1 815 МГц. Обе карты получили незначительную скидку в 10 долларов. Но мы то с вами понимаем, что главная их особенность повышенная мощь, которая фактически передвигает их на ступень выше. Ещё никогда мир не видел столь мощную карту за 699 долларов.