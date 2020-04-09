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Лучшая бюджетная видеокарта для геймеров – AMD RX 5500 XT против NVIDIA GTX 1650 Super по версии Нardwaretimes

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Судя по тому, что коронавирус не собирается отступать, масштабный кризис в экономике только начинается. Мало того, многие экономисты прогнозируют затяжное пике для западных экономик, которые служат фундаментом для поддержания евро. Между тем игры будут выходить даже в это смутное время. 

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Если вы планируете купить себе видеокарту, намереваясь сэкономить, то ваш выбор не так уж велик. Можно, конечно, обратится на барахолку, но это не наш метод. Сегодня мы как следует изучим опыт  экспертов Нardwaretimes, которые подскажут нам: какая карта является наиболее выгодной для бюджетного покупателя – AMD RX 5500 XT или NVIDIA GTX 1650 Super. Результат действителен для весны 2020 года, ведь цены всегда могут измениться. 

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Прежде чем подводить итоги, стоит помнить, что, согласно последним данным, цены на некоторые модели RX 5500 XT опустились до 169 долларов. В итоге разница между конкурентами составила 15 долларов, которые могут быть чувствительны для бюджетной сборки или покупки видеокарты на последние деньги. Что до итогов, то невооружённым взглядом видно преимущество RX 5500 XT, которая стабильно опережает соперницу на 5 и более кадров в секунду. Выбор очевиден: только RX 5500 XT. 

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