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Каждый раз, когда мы видим статистические данные, возникает несколько вопросов: насколько большой была выборка, а также является ли она репрезентативной, поскольку крайне важно знать, среди каких возрастных, социальных и любых других групп населения проводился данный опрос. Сегодня у нас есть крайне любопытная информация о том, на основе чего маркетологи Apple делают далеко идущие выводы, строя планы о дополнительном введении на рынок миллионов новых устройств.

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Прямо сейчас перед Apple стоят несколько нерешённых вопросов:

Выводить ли на рынок осенью новый смартфон iPhone 12 с поддержкой 5G

Выводить ли на рынок в текущем году бюджетную версию смартфона

Стоит ли увеличивать производство смартфонов текущего поколения

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Причина, по которой возникло столько дилемм, это коронавирус. Руководство компании опасается, что покупатели могут оказаться неплатежеспособны, либо они будут слишком заняты насущными проблемами, чтобы обращать внимание на конференции и новинки смартфонов. Для ответа на этот вопрос было проведено статистическое исследование. Что удивительно, в качестве респондентов выступили подростки в количестве 5 200 человек. 88% ребят твёрдо заявили, что намерены купить новый смартфон, при этом 85% уже владеют одной из версий iPhone.

По словам старшего аналитика Харша Кумара, была обнаружена высокая корреляция между этими двумя показателями, что свидетельствует об отличном потенциале продукции Apple. Единственный вопрос, который не был задан подросткам: где они собираются брать деньги. Возможно, было бы эффективнее спросить их родителей, которые после жёсткого карантина перейдут в режим жёсткой экономии. В конце концов, кто мы, чтобы спорить с аналитиками.