Новый неуловимый вирус-вымогатель WannaRen атакует китайских пользователей
Имя печально известного вымогателя WannaCry на слуху даже у тех, кто не читает новости высоких технологий. О его проделках писали в газетах, говорили по телевидению и радио. Вполне возможно, что даже бабушки у подъезда ведут высокоинтеллектуальные дискуссии на тему зловреда. В настоящее время мир практически избавился от большинства модификаций WannaCry. Но тут подоспела новая проблема – вымогатель WannaRen.
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Новый китайский вирус-вымогатель получил название WannaRen. Он действует по привычному сценарию: шифрует все пользовательские файлы, а затем предлагает заплатить злоумышленникам. В сообщении значится, что если платёж на криптокошелёк не поступит через неделю, доступ к файлам будет потерян навсегда. Что любопытно, на этот раз хакеры ограничились достаточно скромной для таких ситуаций суммой: 0.05 Биткона, что по курсу на 7 апреля составляет около 370 долларов.
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В настоящее время WannaRen атакует только китайских пользователей. Существует две модификации зловреда, каждая из которых ведёт на один и тот же кошелёк. Эксперты утверждают, что даже после сканирования популярным антивирусами, WannaRen продолжает свою подрывную деятельность. Не помогает и ручное удаление вируса, он восстанавливается и снова продолжает шифрование. Есть информация, что остановить атаку может одна из версий Norton, но другие эксперты этого не подтверждают.
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