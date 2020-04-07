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В феврале 2020 года NVIDIA выпустила уникальную видеокарту GeForce RTX 2080 Ti «Cyberpunk 2077 Edition», отличительной особенностью которой был необычный дизайн в стиле потенциального игрового хита 2020 года. Купить такую видеокарту было нельзя. 77 разыграли в конкурсе, ещё 133 ушли в неизвестном направлении. Видимо, не все участвовали в конкурсе ради обладания редкой карточкой, поскольку нашлись такие, кто сразу захотел продать её как можно дороже.

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Сразу же после получения своей видеокарты герой нашего материала выставил её на аукцион. В ходе непродолжительных торгов товар забрал неизвестный из Британии, заплативший за уникальную карту 6129,5 доллара. Если учитывать, что стоимость видеокарты равна 1 100 долларов, то окажется, что редкая модель была продана в 5.7 раз дороже оригинала.

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Возможно, после такого успеха мы увидим целый шквал из таких видеокарт, ведь теперь у многих появится соблазн заработать несколько тысяч долларов на апгрейд компьютера. Напомним, данная видеокарта не имеет никаких отличий от оригинала – флагманской видеокарты GeForce RTX 2080 Ti, за исключением использования алюминия AL5052 – сплава, богатого на хром и магний.